Соцсети отреагировали фотожабами на эвакуацию украинцев из Китая

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Эвакуация граждан Украины и иностранцев из китайского города Ухань и напряженная ситуация с их возвращением в страну, как обычно не обошлась без шуток.
Пользователи социальных сетей отреагировали на эту ситуацию фотожабами.
Ранее "Комментарии" писали, что стал известен состояние здоровья эвакуированных из Уханя. Министр внутренних дел Арсен Аваков уверяет, что пассажиры чартера, прилетевшие из Китая из-за эпидемии коронавируса там, здоровы, – и призывает украинцев не паниковать и не протестовать против помещения их на карантин.
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