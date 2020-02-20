Соцсети отреагировали фотожабами на эвакуацию украинцев из Китая

Эвакуация граждан Украины и иностранцев из китайского города Ухань и напряженная ситуация с их возвращением в страну, как обычно не обошлась без шуток.

Пользователи социальных сетей отреагировали на эту ситуацию фотожабами.

Ранее "Комментарии" писали, что стал известен состояние здоровья эвакуированных из Уханя. Министр внутренних дел Арсен Аваков уверяет, что пассажиры чартера, прилетевшие из Китая из-за эпидемии коронавируса там, здоровы, – и призывает украинцев не паниковать и не протестовать против помещения их на карантин.

В данный момент, по информации МВД , угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.



Под Полтавой жители протестуют против размещения эвакуированных в медцентре "Новые санжары". Видео протестов появилось в сети: на нем не утихает разъяренная толпа, а полицейские пытаются убрать авто с трассы с помощью военной техники.

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