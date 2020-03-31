Лев Лещенко сдал второй тест на коронавирус

У российского певца Льва Лещенко взяли повторный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил директор культурного фонда Лещенко Андрей Гайдель, передают "РИА Новости".



Директор культурного фонда также сообщил, что у жены артиста Ирины Лещенко сегодняшний тест на коронавирус показал отрицательный результат. В то же время первый тест Лещенко Гайдель назвал сомнительным, в связи с чем медики и решили сделать повторный анализ.

Кроме того, стало известно, что Льва Лешенко несколько дней назад перевели в обычную палату. До этого он находился в реанимации в тяжелом состоянии на фоне болезни пневномонией.

Ранее "Комментарии" писали, что 29 марта, от осложнений, вызванных коронавирусом Covid-19, скончался Алан Меррилл — американский вокалист и гитарист, известный авторством и исполнением хитовой песни "I Love Rock-n-Roll".

Также мы писали, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19, связанный с этим карантин и его ужесточение стали наиболее значительным вызовом для мировой экономики со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Но, как и любой кризис, наряду с негативом вроде снижения доходов и ожидаемого разорения многих представителей малого и среднего бизнеса, карантин открыл перед бизнесменами новые возможности для заработка.

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