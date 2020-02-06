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Канада призывает Иран скорее расшифровать "черные ящики" сбитого самолета

Канада хотела бы присоединиться к процессу расшифровки

сегодня, 04:41
Автор:

• Ольга Чародий

Канада призывает Иран скорее расшифровать "черные ящики" сбитого самолета

Канадская сторона настаивает на более быстрой расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране самолета компании МАУ. Об этом сообщает "Укринформ"

"Мы бы хотели, чтобы "черные ящики" проанализировали как можно быстрее. Уже прошло почти четыре недели. Когда я говорил со своим иранским коллегой в понедельник, то призвал его продвигаться ускоренно ", – сказал заявил министр транспорта Канады Марк Гарно

Он добавил, что предлагал иранской стороне переговоры с представителями Франции о возможности отправить "ящики" к французам.

 Как сообщал сайт "Комментарии", президент Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами, который прилетел в Киев для обсуждения деталей расследования авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". 

Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране.  В тот момент на борту авиалайнера находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли. 

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании "МАУ", однако это было "непреднамеренно".


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2870457-kanada-napolagae-na-nevidkladnij-rozsifrovci-cornih-skrinok-litaka-mau.html
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