Канада призывает Иран скорее расшифровать "черные ящики" сбитого самолета

Канадская сторона настаивает на более быстрой расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране самолета компании МАУ. Об этом сообщает "Укринформ"

"Мы бы хотели, чтобы "черные ящики" проанализировали как можно быстрее. Уже прошло почти четыре недели. Когда я говорил со своим иранским коллегой в понедельник, то призвал его продвигаться ускоренно ", – сказал заявил министр транспорта Канады Марк Гарно

Он добавил, что предлагал иранской стороне переговоры с представителями Франции о возможности отправить "ящики" к французам.

Как сообщал сайт "Комментарии", президент Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами, который прилетел в Киев для обсуждения деталей расследования авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. В тот момент на борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании "МАУ", однако это было "непреднамеренно".

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