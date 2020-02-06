Канада призывает Иран скорее расшифровать "черные ящики" сбитого самолета

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Канадская сторона настаивает на более быстрой расшифровке
"черных ящиков" сбитого в Иране самолета компании МАУ. Об этом
сообщает "Укринформ"
"Мы бы хотели, чтобы "черные ящики"
проанализировали как можно быстрее. Уже прошло почти четыре недели. Когда я
говорил со своим иранским коллегой в понедельник, то призвал его продвигаться
ускоренно ", – сказал заявил министр транспорта Канады Марк Гарно
Он добавил, что предлагал иранской стороне переговоры с
представителями Франции о возможности отправить "ящики" к французам.
Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. В тот момент на борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли.
Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании "МАУ", однако это было "непреднамеренно".
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