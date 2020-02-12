Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло до 174

Еще 39 человек, включая одного сотрудника, заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает Reuters.

По данным общественного вещателя NHK, общее количество инфицированных на корабле составляет 174 человека.

Ранее сообщалось, что в Японии подтвержден 161 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 135 человек - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, на котором к моменту его прибытия к порту Йокогама находилось 3700 человек.

Ранее "Комментарии" написали, что круизному лайнеру из Гонконга отказали уже в 4 портах из-за риска распространения китайского коронавируса. Так, на борту корабля MS Westerdam находится более 2000 человек. Первоначально лайнер вышел из Сингапура 16 января и заходил в порты Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Гонконг. В последнем – на борт зашли более 700 человек. По данным компании Holland America, корабль должен был останавливаться на Филиппинах, Тайване, в Японии, Южной Корее и, наконец, в Китае. Президент Китая Си Цзиньпин сообщил о прогрессе в профилактической работе над распространением особой формы пневомнии, возникшей в Ухани. По словам лидера китайской нации, на данный момент Пекин ведет "народную войну" против коронавируса и побеждает. Также он отметил, что после победы Китай станет еще более процветающим государством.Первая вакцина против нового китайского коронавируса может появиться не ранее, чем через 18 месяцев. Данный предположительный прогноз появился во Всемирной организации здравоохранения. С соответствующим заявлением выступил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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