В Австралии локализовали крупный очаг пожара

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В Австралии спасателям и пожарным удалось
локализовать крупный очаг пожара. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.
Пожар на северо-западе от Сиднея полыхает с конца октября. Пожарным было сложно тушить
из-за большого очага пожара, но в
связи с изменением в погодных условиях, пожарным удалось взять ситуацию под
свой контроль.
"Локализация пожаров заняла больше времени,
чем ожидалось, из-за неблагоприятных погодных условий, однако благодаря нашим
трудолюбивым бригадам, нам удалось достичь этого сегодня", - приводит
издание цитату сельской пожарной службы города Хоксбери.
По состоянию на 12 января, в штате наблюдалось более ста очагов возгорания,
40 из которых еще не были локализованы. Около двух тысяч пожарных продолжают
работать в этом районе.
В Австралии в результате жаров выгорели уже миллионы гектаров земли, , уничтожил тысячу домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных.
Напомним, в Австралии с сентября прошлого года бушуют масштабные пожары. Зафиксировано свыше 200 очагов возгорания.
На юго-восточном побережье страны проводилась эвакуация жителей из-за крайней опасности. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели. В столице Австралии Канберре качество воздуха было признано самым плохим в мире.
В результате пожаров погибли свыше 20 человек и более 1 млрд животных.
Полиция Австралии подозревает 183 человека в причастности к возникновению пожаров по всему континенту.
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