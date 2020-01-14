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В Австралии локализовали крупный очаг пожара

В Австралии в результате пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли

сегодня, 02:30
Автор:

• Ольга Чародий

В Австралии спасателям и пожарным удалось локализовать крупный очаг пожара. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

Пожар на северо-западе от Сиднея полыхает  с конца октября. Пожарным было  сложно тушить  из-за большого очага пожара,  но в связи с изменением в погодных условиях, пожарным удалось взять ситуацию под свой контроль.

"Локализация пожаров заняла больше времени, чем ожидалось, из-за неблагоприятных погодных условий, однако благодаря нашим трудолюбивым бригадам, нам удалось достичь этого сегодня", - приводит издание цитату сельской пожарной службы города Хоксбери.

По состоянию на 12  января, в  штате наблюдалось более ста очагов возгорания, 40 из которых еще не были локализованы. Около двух тысяч пожарных продолжают работать в этом районе.

В Австралии в результате жаров выгорели уже миллионы гектаров земли, , уничтожил тысячу домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. 

Напомним, в Австралии с сентября прошлого года бушуют масштабные пожары. Зафиксировано свыше 200 очагов возгорания. 

На юго-восточном побережье страны проводилась эвакуация жителей из-за крайней опасности. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели. В столице Австралии Канберре качество воздуха было признано самым плохим в мире. 

В результате пожаров погибли свыше 20 человек и более 1 млрд животных.

Полиция Австралии подозревает 183 человека в причастности к возникновению пожаров по всему континенту



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Источник: https://www.smh.com.au/topic/bushfires-5vj
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