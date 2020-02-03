Стало известно, когда наступит пик коронавируса

Пик распространения коронавируса нового типа в Китае настанет через 10-14 дней. Такой прогноз представил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, пишет “ТАСС”.

"Мы предполагаем, что пик распространения коронавируса нового типа настанет примерно через 10-14 дней, - приводит в понедельник слова эксперта портал "Сина цайцзин". - Но мы должны по-прежнему усиливать профилактические меры по сдерживанию его распространения - нельзя ослаблять бдительность".

Чжун Наньшань добавил, что "на данный момент распространение коронавируса все еще находится в стадии роста", однако, по прогнозам китайских специалистов, "эпидемия не достигнет общенационального уровня и останется локальной".

Как сообщало издание "Комментарии", согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. По одной из версий, болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. В исследованиях отмечается, что наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры.

Китайский профессор в Германии прогнозирует, что эпидемия достигнет своего пика в марте, а продолжиться может до мая.

Известно, что новый тип вируса быстро мутирует и поражает как людей, так и животных. Инкубационный период коронавируса длится около двух недель, а его первые признаки похожи на симптомы гриппа: истощение, высокая температура, кашель, головная боль, отсутствие аппетита и прочее. В следствии, вирус поражает дыхательные пути, а также пищеварительную и нервную системы. Как защититься от опасного вируса - можно почитать по ссылке.

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