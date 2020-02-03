Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 03.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Китай Стало известно, когда наступит пик коронавируса
НОВОСТИ Все новости

Стало известно, когда наступит пик коронавируса

Обнародован прогноз, когда наступит пик распространения коронавируса

сегодня, 10:19
Автор:

• Наталья Шевченко

Стало известно, когда наступит пик коронавируса

Пик распространения коронавируса нового типа в Китае настанет через 10-14 дней. Такой прогноз представил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, пишет “ТАСС”. 

"Мы предполагаем, что пик распространения коронавируса нового типа настанет примерно через 10-14 дней, - приводит в понедельник слова эксперта портал "Сина цайцзин". - Но мы должны по-прежнему усиливать профилактические меры по сдерживанию его распространения - нельзя ослаблять бдительность". 

Чжун Наньшань добавил, что "на данный момент распространение коронавируса все еще находится в стадии роста", однако, по прогнозам китайских специалистов, "эпидемия не достигнет общенационального уровня и останется локальной".  

Как сообщало издание "Комментарии", согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. По одной из версий, болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. В исследованиях отмечается, что наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры. 

Китайский профессор в Германии прогнозирует, что эпидемия достигнет своего пика в марте, а продолжиться может до мая.

Известно, что новый тип вируса быстро мутирует и поражает как людей, так и животных. Инкубационный период коронавируса длится около двух недель, а его первые признаки похожи на симптомы гриппа: истощение, высокая температура, кашель, головная боль, отсутствие аппетита и прочее. В следствии, вирус поражает дыхательные пути, а также пищеварительную и нервную системы. Как защититься от опасного вируса - можно почитать по ссылке. 

 Также мы писали о том, что в Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/7669459
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...