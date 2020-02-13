В Индии мужчина ошибочно поставил себе диагноз "коронавирус" и покончил с собой

Житель индийского штата Анхра-Прадеш заподозрил у себя коронавирус, изолировался от семьи и покончил жизнь самоубийством. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание Daily Mail.

50-летний фермер Бала Кришна постоянно смотрел на мобильном телефоне видео о распространении заболевания. Несколько дней подряд он чувствовал симптомы простуды и ошибочно диагностировал у себя коронавирус. В среду, 5 февраля, он ездил в больницу в городе Тирупати, и врачи нашли у него вирусную лихорадку. Медики уверяли Кришну, что это не коронавирус: в Индии было зафиксировано всего три случая заражения этой болезнью, и ни один из них не произошел в штате Анхра-Прадеш.

Отец семейства не верил доводам врачей. В воскресенье, 9 февраля, он вернулся в родную деревню и предупредил всех членов семьи, чтобы они держались от него подальше. Когда они пытались подойти к нему, он бросал в них камни. Во вторник, 11 февраля, он запер семью в доме, отправился на местное кладбище и покончил с собой возле могилы матери.

Жена Кришны Лакшми Деви позвала на помощь соседей, но когда ее мужа нашли, было слишком поздно.

Сын погибшего Бала Мурали сказал, что звонил на государственную горячую линию, когда обеспокоился душевным здоровьем отца, но операторы сказали ему, что Кришне не о чем беспокоиться, если он в последнее время не посещал Китай. "Если бы хоть кто-то отреагировал вовремя, мой отец был бы жив", — подчеркнул сирота.

Как сообщало издание "Комментарии", Китай запустил приложение, которое позволяет людям проверять, не рискуют ли они заразиться коронавирусом. "Детектор близкого контакта" сообщает пользователям, находятся ли они рядом с человеком, который заразился коронавирусом или пребывает под угрозой заражения. Людям, которые были определены как подверженные риску, рекомендуется оставаться дома и информировать местные органы здравоохранения.

Ранее мы писали о том, что в некоторых регионах Украины в отели отказываются селить китайцев из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, что число жертв коронавируса в Китае увеличилось за сутки на 108. В общей сложности умерли 1016 местных жителя, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

Также мы писали о том, что Украинцы, которые застряли в китайском городе Ухань, уже несколько недель находятся на карантине и не могут вернуться. Чтобы как-то решить эту проблему, они решили обратиться президента Украины, чтобы он посодействовал их возвращению.

граждан Украины должны были эвакуировать еще 11 февраля специальным чартерным рейсом Киев - Ухань (КНР) – Киев.

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