В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

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В Чехии количество заболевших от коронавируса увеличилось до четырех
человек. Об этом заявил глава республиканского минздрава Адам Войтех.
Двое мужчин, которые попали в
больницу, недавно вернулись из
Китая. Другие заболевшие тоже были в Китае и вернулись с подозрением на коронавирус.
Все находятся в больнице, проходят
обследование. После проверки анализов станет известно, каким именно
вирусом заболели.
Как рассказали в больнице,
на проверку анализов уходит до
шести часов. На данный момент в аптеках
активно раскупаются противовирусные лекарства.
"Но не менее важно, чтобы люди не поддавались панике. Госорганы, включая минздрав, внимательно следят за ситуацией и делают все необходимое для того, чтобы уберечь сограждан от этого заболевания", - сказал лава республиканского минздрава Адам Войтех.
Ранее "Комментарии" писали, что во Франции подтвердили 2 случая заболевания, а в Украине было три случая подозрения на пневмонию, вызванную опасным коронавирусом.Также мы рассказывали, что в Китае зарегистрировали почти 900 подтвержденных случаев заражения, а 26 человек скончались. Известно, что вирус попал и в другие страны: Таиланд, США и Россию. В Шанхае из больницы выписали первую пациентку, которая излечилась от коронавируса.
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