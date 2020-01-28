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В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце декабря

сегодня, 00:45
Автор:

• Ольга Чародий

В Чехии количество заболевших от коронавируса увеличилось до четырех человек. Об этом заявил глава республиканского минздрава Адам Войтех.

Двое мужчин, которые попали в  больницу,  недавно вернулись из Китая. Другие заболевшие тоже были в Китае и вернулись с подозрением на коронавирус. Все находятся в больнице, проходят  обследование. После проверки анализов станет известно, каким именно вирусом заболели.

Как рассказали в больнице,  на  проверку анализов уходит  до  шести часов. На данный момент в аптеках  активно раскупаются противовирусные лекарства.

 "Но не менее важно, чтобы люди не поддавались панике. Госорганы, включая минздрав, внимательно следят за ситуацией и делают все необходимое для того, чтобы уберечь сограждан от этого заболевания", - сказал лава республиканского минздрава Адам Войтех.

Ранее "Комментарии" писали, что во Франции подтвердили 2 случая заболевания, а  в Украине было три случая подозрения на пневмонию, вызванную опасным коронавирусом.Также мы рассказывали, что в Китае зарегистрировали почти 900 подтвержденных случаев заражения, а 26 человек скончались. Известно, что вирус попал и в другие страны: Таиланд, США и Россию. В Шанхае из больницы выписали первую пациентку, которая излечилась от коронавируса.



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