В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Чехии количество заболевших от коронавируса увеличилось до четырех человек. Об этом заявил глава республиканского минздрава Адам Войтех.

Двое мужчин, которые попали в больницу, недавно вернулись из Китая. Другие заболевшие тоже были в Китае и вернулись с подозрением на коронавирус. Все находятся в больнице, проходят обследование. После проверки анализов станет известно, каким именно вирусом заболели.

Как рассказали в больнице, на проверку анализов уходит до шести часов. На данный момент в аптеках активно раскупаются противовирусные лекарства.

"Но не менее важно, чтобы люди не поддавались панике. Госорганы, включая минздрав, внимательно следят за ситуацией и делают все необходимое для того, чтобы уберечь сограждан от этого заболевания", - сказал лава республиканского минздрава Адам Войтех.

Ранее "Комментарии" писали, что во Франции подтвердили 2 случая заболевания, а в Украине было три случая подозрения на пневмонию, вызванную опасным коронавирусом.Также мы рассказывали, что в Китае зарегистрировали почти 900 подтвержденных случаев заражения, а 26 человек скончались. Известно, что вирус попал и в другие страны: Таиланд, США и Россию. В Шанхае из больницы выписали первую пациентку, которая излечилась от коронавируса.





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