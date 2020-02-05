Пять стран требуют от Ирана отдать «черные ящики»

Пять стран, граждане которых погибли при крушении украинского самолета в Иране, снова обратились к руководству страны с просьбой передать черные ящики. Об этом говорится в сообщении МИД Канады.

"Все страны обеспокоены тем, что Иран не передал черные ящики. Чтобы показать, что Иран по-прежнему готов сообщать об этом событии в полной и прозрачной форме, он должен немедленно передать черные ящики", – говорится в сообщении

Представители Канады, Украины, Великобритании, Афганистана и Швеции заявили о необходимости "продолжения давления ради достижения подотчетности, прозрачности и справедливости для жертв рейса PS752".

Как сообщал портал "Комментарии", сотрудники Офиса генерального прокурора повторно обратились с запросом к властям Ирана по поводу предоставления бортовых самописцев самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". В свою очередь, власти Ирана подтвердили, что передадут Украине бортовые самописцы самолета МАУ, который сбили иранские военные. Об этом сообщил глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар. "Черные ящики" обещают доставить в Украину до конца января."Черные ящики" украинского авиалайнера, который был случайно сбит иранскими войсками в этом месяце, будут отправлены в Украину", - сообщает иранское издание Tasnim. Отмечается, что иранские власти готовы к тому, чтобы информацию с самописцев изучили эксперты из Франции, Канады и США.

Как сообщал сайт "Комментарии", президент Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами, который прилетел в Киев для обсуждения деталей расследования авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. В тот момент на борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли.





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