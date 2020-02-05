Пять стран требуют от Ирана отдать «черные ящики»

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Пять стран, граждане которых погибли при крушении украинского
самолета в Иране, снова обратились к
руководству страны с просьбой передать черные ящики. Об этом говорится в
сообщении МИД Канады.
"Все страны обеспокоены тем, что Иран не передал черные
ящики. Чтобы показать, что Иран по-прежнему готов сообщать об этом событии в
полной и прозрачной форме, он должен немедленно передать черные ящики", –
говорится в сообщении
Представители Канады, Украины, Великобритании, Афганистана и
Швеции заявили о необходимости
"продолжения давления ради достижения подотчетности, прозрачности и
справедливости для жертв рейса PS752".
Как сообщал сайт "Комментарии", президент Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами, который прилетел в Киев для обсуждения деталей расследования авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".
Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. В тот момент на борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли.
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