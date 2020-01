В США опровергли причастность к атаке автоколонны вблизи Багдада

Соединенные штаты Америки отвергают информацию о том, что их военные совершили атаку авиацией неподалеку Багдада. Об этом сообщил официальный представитель сил США в Ираке и Сирии, полковник Майлс Кэггинс в Twitter.

Так, он написал, что коалиция в последние дни не осуществляла авиаудары вблизи района Эт-Таджи, что на севере от Багдада.

Напомним, 3 января в нескольких иностранных СМИ появилась информация о том, что США осуществили авиаудар по автоколонне проиранской вооруженной группировки в Ираке - шиитскому вооруженному формированию "Аль-Хашд аш-Шаби". Сообщалось, что таким образом военные США планировали ликвидировать командующего группировки, однако последние опровергли присутствие командира в колонне. Вследствие атаки погибло по меньшей мере пять человек, ранения получило еще трое.

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days.