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В США опровергли причастность к атаке автоколонны вблизи Багдада

Представитель коалиции против ИД заявил, что США на севере от Багдада не проводила каких-либо операций

сегодня, 09:45
Автор:

• Таисия Ерохина

Соединенные штаты Америки отвергают информацию о том, что их военные совершили атаку авиацией неподалеку Багдада. Об этом сообщил официальный представитель сил США в Ираке и Сирии, полковник Майлс Кэггинс в Twitter.

Так, он написал, что коалиция в последние дни не осуществляла авиаудары вблизи района Эт-Таджи, что на севере от Багдада.

Напомним, 3 января в нескольких иностранных СМИ появилась информация о том, что США осуществили авиаудар по автоколонне проиранской вооруженной группировки в Ираке - шиитскому вооруженному формированию "Аль-Хашд аш-Шаби". Сообщалось, что таким образом военные США планировали ликвидировать командующего группировки, однако последние опровергли присутствие командира в колонне. Вследствие атаки погибло по меньшей мере пять человек, ранения получило еще трое.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США заявили о причастности к ракетной атаке Багдада и гибели иранского генерала Кассема Сулеймани - командующего силами "Аль-Кудс" из "Корпуса стражей Исламской революции". Тем временем, в ООН считают, что убийство иранского генерала нельзя оправдать самообороной.

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Источник: https://twitter.com/OIRSpox/status/1213326370572587008
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