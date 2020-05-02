Майские угрозы: с какими проблемами скоро может столкнуться Украина и как их избежать

Май-2020 – это не только традиционные грозы, которые уже накрыли часть Украины, но и серьезные угрозы. Как старые, так и новые, вызванные пандемией коронавируса, карантином и кризисом. Издание "Комментарии" рассмотрело и каждую из этих угроз, и возможности минимизировать риски.

Экономические угрозы в мае: приказано – выжить

Экономика Украины, ослабленная непрофессиональными действиями предыдущего правительства, находится в предкоматозном состоянии из-за карантина. Общемировая беда вскрыла массу проблем, о которых как бы знали, но заниматься ими – то ли руки не доходили, то ли ума не хватало.

Недостаточное внимание развитию национального производства, завышенные кредитные ставки для бизнеса, мутные схемы на таможне и не только, псевдореформы, постоянный передел "потоков", тотальная коррупция, фиктивный Антимонопольный комитет, превращение в сырьевой придаток, отсутствие внятной фискальной политики… Все эти беды, доставшиеся в наследство от прошлых властей, были помножены на непрофессионализм и отсутствие каких-либо стратегий – в любом направлении – новой власти.

Ну, а накативший коронакризис всё только усугубил. Неадекватные карантинные меры правительства Дениса Шмыгаля поставили на грань выживания сотни тысяч предпринимателей. А вернувшиеся домой заробитчане, которых теперь еще и пытаются не выпускать из Украины, лишь добавили остроты этому "блюду".

То тут, то там уже появляются "горячие точки" протестов. В мае же, если карантин не ослабят, всё это может вспыхнуть, как недавно лес в Чернобыльской зоне.

"Украину в мае ожидают, прежде всего, проблемы экономического характера, связанные с выходом из карантина, – отмечает политолог, эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев. – В данный момент значительные сегменты экономики находятся в "спящем" режиме. А вот с середины мая, когда начнётся процесс выхода из карантина, мы сможем увидеть масштабы проблемы. Станет понятно, сколько малых и средних предприятий вынуждены будут закрыться, сколько людей потеряет работу, и сколько бывших гастарбайтеров пополнят списки безработных из-за невозможности уехать обратно за рубеж".

Армия безработных– это и есть основная проблема, с которой Украине придется столкнуться в ближайшие полгода, уверен представитель УИП. А безработных в Украине, как уверяет экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат, с начала карантина стало больше на 15% от 16-18 миллионов трудоспособного населения. И через пару недель, если власти не прекратят издеваться над малым и средним бизнесом, мы получим уже 20-25-процентный рост безработицы.

"Если не решить проблему в краткие сроки, наши крупные города (прежде всего – Киев, Одесса, и Харьков) рискуют испытать на себе нашествие люмпенизированных безработных граждан, готовых трудиться на самых чёрных работах за минимальные деньги, жить в ночлежках, и даже промышлять криминалом, – подчеркивает Даниил Богатырев. – Что же касается сроков выхода из карантина, то на мой взгляд, сегодня есть все признаки того, что правительство готовит общество к снятию львиной доли ограничений с середины мая. Это обусловлено осознанием того, что находится в нынешнем "спящем" состоянии дольше, чем до 11 мая, отдельные отрасли украинской экономики просто не могут. В противном случае, потери будут слишком велики, а масштаб вышеописанных проблем сделает их неразрешимыми".

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников также называет риском продление карантинных мер.

"Мы, конечно, надеемся, что карантинные меры будут ослаблены. И что после 11 мая, а может и раньше, заработает приостановленные малый бизнес и часть среднего. Но теоретически может так сложиться, что после майских праздников резко подскочит уровень заболеваемости. И тогда, естественно, никакого ослабления карантина не будет, – отмечает эксперт. – А его продление ударит по национальной экономике, которая и так несет существенные потери. Возрастет количество безработных, беднеющих людей. Всё это усилит социальное напряжение, которое и так – на грани".

Еще одним риском экономист считает ситуацию на внешних рынках.

"Коронавирус и карантин ударили по мировой экономике. И нет гарантии, что в мае ситуация не усугубится. Всё это, так или иначе, проецируется и на Украину, – поясняет Алексей Плотников. – В частности, обвалились цены на традиционную продукцию нашего экспорта (металл, химия и так далее). Это приведет к тому, что будет еще меньше отчислений в бюджет, который и так катастрофически недовыполняется".

Эксперт-международник Александр Мишин обращает внимание, что асинхронность выхода стран мира и Европы из карантина в мае 2020 года может привести к тому, что и без того сложная экономическая ситуация на глобальном уровне будет ухудшаться в случае появления рецидивов коронавирусной инфекции.

"Такие риски существуют, и это будет иметь негативы для украинской экономики, зависящей от поставок продукции металлургии и АПК на мировой рынок, – подчеркивает Александр Мишин. – Именно в плоскости международной конъюнктуры на главные статьи украинского экспорта и платежеспособности традиционных торговых партнеров в ближайшие месяцы и в более отдаленной перспективе во много будет зависеть стабильность страны".

Алексей Плотников считает опасными и слишком большие надежды украинских властей на обещанные МВФ деньги.

"И если по какой-то причине переговоры сорвутся, придется в форс-мажорных условиях ориентироваться на работу без внешних заимствований. Что еще больнее ударит по и так значительно ослабленной украинской экономике", – предупреждает эксперт.

Кстати, соответствующие "забросы" МВФ уже делает. К примеру, предупреждает о проблемах в отношениях с Украиной, если власть попытается расширить возможность для увольнения директора НАБУ. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук также предупреждает, что у МВФ и Всемирного банка в ближайшее время могут появиться новые "хотелки".

Не факт, что они удовлетворяться уже принятым (весьма скандальным образом) и подписанным президентом законом об открытии рынка сельхозземли, а также активно продвигаемым, с переписыванием регламента, законопроектом о банковской деятельности (известен как "антиколомойский").

При этом до сих пор непонятно, какова сумма транша, за которую украинская власть так рьяно, по мнению ряда экспертов, сдает национальные интересы.

Рецепты от всех этих вызовов есть. И они давно озвучены рядом украинских экспертов. Нужно скорейшее ослабление карантинных мер для предпринимателей – при условии соблюдения ими определенных санитарных норм. Требуется мощная господдержка национального производителя, снижение налоговой нагрузки на бизнес, доступные кредиты, госзаказы исключительно для отечественных предприятий и фирм, прозрачные правила игры для всех, равно как закон – один для всех. В общем, нужно всё то, к чему ни одна украинская власть до сегодняшнего дня не была готова.

Социально-политические угрозы в мае: разброд и шатание

Последние голосования в Раде продемонстрировали, что монобольшинства больше нет. Фракция "Слуга народа" (СН) не в состоянии самостоятельно набрать нужно количество голосов практически ни по одному важному для себя вопросу. Приходится вступать в ситуативные союзы с оппонентами. Расплачиваясь за это какими-то кулуарными "пряниками", либо угрожая открытием уголовных производств – благо на многих есть, за что…

Но центробежные настроения нарастают. И карточный домик монобольшинства осыпается всё стремительней. Принятие анитколомойского закона (фактически – антибанковского, если туда не внесут необходимые правки), запланированное на май, может стать той самой последней каплей.

Внутреннее противостояние в рядах псевдомонолитной партии власти способно вылиться в политический кризис. А уж желающих распнуть Зе-команду – очередь стоит. И с каждым днем в нее вливается всё больше народу, в том числе – представители малого и среднего бизнеса, возлагавшие определенные надежды на новую власть. Которая их не просто не оправдала, а образцово-показательно "кинула" предпринимателей.

"Приветы" передают и местные власти, противостояние которых с центром усиливается. Попытка Зеленского и Ко свернуть децентрализацию не удалась. Зато удалось пробить брешь в местных бюджетах "атикоронавирусными" мерами и секвестром госбюджета.

В пику официальному Киеву местные элиты ослабляют карантин, а также помогают выжить бизнесу. А сам бизнес, привязанный к определенным регионам, делает для них куда больше, чем центральная власть. И это уже становится не звоночком, а колоколом, звон которого в мае может стать особенно громким.

За ослабление карантина в Черкассах, где городские власти в пику постановлению Кабмина разрешили открыть парикмахерские, салоны красоты, объекты спортивной инфраструктуры, летние площадки заведений ресторанного хозяйства, магазины по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынки-ярмарки, парки-скверы, полиция открыла уголовное производство.

Но продолжение, похоже, следует.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил об ослаблении карантина, дав добро открыть, кроме прочего, химчистки, СТО, мастерские по ремонту разного оборудования, разрешив кофейням и ресторанам работать как по адресной доставке, так и с услугой "take away" – без доступа гостей в зал. Плюс – пообещал с 4 мая открыть для прогулок около сотни зеленых зон, бульварных частей улиц, которые не подпадают под запрет посещения.

Ну и, как приговор центру: "Мы все живем в этом городе. И городская власть – на стороне людей, а не чиновников из Киева". Тенденция, без сомнения, будет лишь нарастать. Тем более, что центр дает для этого достаточно поводов.

"Ключевыми вызовами мая для власти будет политическая напряженность, вызванная деятельностью ее отдельных представителей. А также – бездеятельностью многих ветвей власти в целом. В частности – правоохранительной системы", – считает эксперт в сфере права и политических технологий, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко.

По его словам, в условиях карантина, сложного социально-экономического положения, люди ожидают, что представители власти будут находится с ними по одну сторону.

"То есть – ожидают именно того, в чём пытался их убедить Владимир Зеленский, баллотируясь в президенты. Но сегодня из-за скандалов, связанных с работающими ресторанами и отдыхом отдельных депутатов партии "Слуга народа", мы видим, что власть точно не по одну сторону с народом, – подчеркивает Михаил Дяденко. – И что ее представители и близко не чувствуют того, что переживает в данный момент "пересічний українець". Это, безусловно, вызывает раздражение... Так что важна позиция власти в целом и президента в частности касательно и этих скандалов, и сообщений о том, что гуманитарная антикороновирусная помощь из Китая попала в реализаторскую сеть по достаточно высоким ценам".

Угрозы безопасности в мае: "сакральные даты"

В этом месяце нас ожидает две "сакральные даты", который Россия и ее соратники в Украине традиционно используют для расшатывания ситуации в нашей стране.

Речь о 2 мая – годовщине драматических событий 2014-го в Одессе, когда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 250 были ранены. Большинство людей погибли в результате пожара в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы с помощью российских спецслужб. Противники этой версии уверяют, что во всём виноваты украинские радикалы.

Вторая дата – 9 мая, День победы, который также является удобным поводом для фрагментации украинского общества.

"Представители власти уже допускали ошибки, связанные с определенной публичной позицией касательно Дня победы и трагических событий 2 мая в Одессе. Если будут спорные комментарии, как уже случалось, то СМИ их разнесут и утрируют, что создаст дополнительную напряженность", – подчеркивает Михаил Дяденко.

Службы безопасности Украины уже сообщила, что в Одессе пророссийское движение "Куликово поле" планировало провокацию к годовщине трагедии 2 мая. Речь якобы шла о намерении распространять в Одессе печатную агитационную продукцию сепаратистского характера с призывами силового захвата государственной власти и созданию так называемой "республики Новороссия".

Для обеспечения публичной безопасности в Жемчужине у моря привлечены полиция, Нацгвардия, и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Есть шанс, что в этот раз не без помощи карантина удастся избежать традиционных провокаций.

"В связи с мировой пандемией коронавируса, значительная часть повседневной жизни планеты (насколько это возможно) вынужденно перешла в онлайн. Это касается вопросов межличностного общения, политики, экономики, дипломатии и даже конфликтов, – отмечает бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак. – Празднование Первого мая, как и Дня Победы в 2020 впервые в истории проходит онлайн. И это, вероятно, самые спокойные празднования в истории послемайданной Украины. Сакральные для Российской пропагандистской машины даты "2 мая" – годовщина драматических событий 2014-го в Одессе и День Победы – традиционно использовались для планомерного и агрессивного накручивания Украины на резьбу российских скреп. Однако пандемия коронавируса, превентивные действия правоохранителей, довольно жесткие карантинные меры, щедро сдобренные существенными штрафами за их нарушение, заставят даже самых пророссийски настроенных жителей Украины, остаться дома и общаться исключительно со своим телевизором или компьютером".

Отдельно Иван Ступак отмечает превентивную работу правоохранительных органов.

"Накануне майских праздников СБУ отрапортовала о блокировке в украинском сегменте сети Интернет около 2 тыс. интернет-сообществ, где распространялись разнообразные пропагандистские материалы, с общей аудиторией в 900 тысяч, пользователей, – напоминает эксперт. – Кроме того, МВД приготовилось жестко реагировать на все случаи массового скопления людей на улицах, парках, скверах (независимо от политической расцветки) и применять к нарушителям штрафы за нарушение правил карантина (до 34 тысяч гривень)... Понятно, что украинские телеканалы, которые принадлежат Виктору Медведчуку или входят в орбиту других представителей политической партии ОПЗЖ, будут осуществлять трансляции ТВ-контента в традициях красного мезозоя: старые фильмы, концерты в стиле позднего СССР, марафоны, шествия "Бессмертного полка"... И тут важно, чтобы украинские власти четко следили за контентом в телевизоре, а также в сети Интернет – и принимали соответствующие меры для того, чтобы украинские "мозги", в очередной раз не пропустили через жесткую терку российской пропаганды".

Александр Мишин согласен с тем, что есть угроза наращивания информационных компаний антиукраинского содержания, приуроченных к 9 мая.

"Здесь нет ничего принципиально нового, и можно ожидать различных провокаций и вбросов с использованием ставших уже классическими тем неонацистской угрозы, инсценировки негативных информационных поводов с участием "представителей" патриотических организаций, спекуляций на проблематике переписывания истории Второй мировой войны и искажения исторической памяти, – подчеркивает эксперт-международник. – С одной стороны, это нужно для того, чтобы в очередной раз обвинить руководство Украины в проведении "фашисткой" политики по отношению к ОРДЛО и Крыму, чтобы таким образом переложить ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации на данных оккупированных Россией территориях. С другой стороны, проблематика исторической памяти – это часть президентской предвыборной компании в Польше, и значит Москва может снова в негативном для Украины ключе поднять тему роли УПА в борьбе с Третьим Рейхом, чтобы дестабилизировать украино-польские отношения. К тому же, сейчас остро стоит вопрос возвращения украинских трудовых мигрантов в страны ЕС, в том числе и в Польшу, и данная проблема тоже может нести слабо предсказуемые дестабилизирующие эффекты в виду ее привязке к динамике пандемии COVID-19".

В вопросе годовщины 9 мая важно сохранять способность различать провокации и фейки Кремля, чтобы не омрачать и не политизировать данный праздник, уверен Александр Мишин.

Внешние угрозы в мае: Россия продолжает давление

Коронавирус и кризис, к сожалению, не ослабили хватку РФ на украинском направлении. Страна-агрессор продолжает демонстративные обстрелы и росс-паспортизацию на Донбассе, ограничив доступ представителей СММ ОБСЕ на оккупированные территории. При этом Москва издевательски предлагает ослабить, а то и отменить санкции. Соответствующие заявления то и дело звучат из уст официальных представителей России на разных международных площадках. А недавно подобным "разродился" и брюссельский аналитический центр Международная кризисная группа (ICG). В представленном им докладе странам Запада рекомендуется начать с Россией новый диалог о безопасности в Европе, а Евросоюзу – сделать политику санкций в отношении РФ более гибкой.

30 апреля состоялись видео переговоры глав МИД стран нормандского формата – Украины, России, Германии, Франции. Подвижек как не было, так и нет…

Кризисный управляющий, эксперт по вопросам ОРДЛО Руслан Рыгованов, комментируя возможные майские риски, отмечает: "В процессе переговоров по Донбассу, будь то Минский процесс, или нормандский формат, главная угроза – это желание РФ получить максимум, без ответственности за свои действия. Весь переговорный процесс можно описать фразой "договорились договариваться". ЕС, особенно в связи с карантином и рецессией экономике, думает в большей степени о благосостоянии своих избирателей. А значит Москве не особо приходится напрягаться".

Основным риском для Украины является затягивание переговорного процесса, считает Руслан Рыгованов. Что по факту и произошло.

"Страх истеблишмента Украины называть вещи своими именами (военнопленных – военнопленными, войну – войной, агрессора – агрессором) позволяет переговорщикам Москвы и террористических формирований ОРДЛО продавливать свою повестку дня, повышать требования к Украине, – говорит эксперт. – Причем, они не стесняются использовать международные рычаги давления... Между тем, экономика востока фактически продолжает разрушаться, а нерешаемые экологические проблемы могут сформировать зону экологической катастрофы".

Проблема российской агрессии против Украины никуда не исчезает. И это – отягчающий фактор, требующий постоянного контроля и международной поддержки стран-партнеров Украины, уверен эксперт-международник Александр Мишин.

"Россия и дальше будет предпринимать шаги, чтобы расколоть консенсус стран Запада в вопросе безусловной поддержки Украины. Под видом антикризисной меры в условиях посткоронавирусного перезапуска экономик будет подниматься тема смягчения международных артироссийских санкций с целью расширения доступа компаний стран Запада на рынок РФ, – подчеркивает Александр Мишин. – Для украинской дипломатии важной задачей будет налаживание диалога с Китаем как государством, наращивающим вес на международной арене. Пекин достаточно сильно помог Украине в борьбе с коронавирусом. Хотя есть сообщения, что не всё гладко с качеством китайских поставок, тем не менее, зависимость от КНР растет. И это меняет силовой баланс в треугольнике "Запад-Украина-Китай". А сама внешняя политика Украины усложняется на концептуальном уровне".

По мнению Александра Мишина, минимизировать указанные риски можно следующим образом: "В случае с пандемией и выходом из нее необходимо поддерживать очень тесную координацию со странами основными партнерами по всем вопросам, в том числе по теме синхронизации открытия границ. И, конечно, нельзя допустить, чтобы тема антироссийских санкций была привязана к проблеме борьбы с негативными экономическими последствиями коронавирусной пандемии".

Как ранее сообщали "Комментарии", по прогнозам Нацбанка, уровень безработицы в Украине вырастет до 12%.

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