Глава "ПЗУ Украина" Яцек Матусяк: "В Украине начала формироваться конкурентная среда, в которой на первый план выходят правила рыночной экономики"

"Более 17 млн украинцев – это экономически активное население"

– Господин Матусяк, охарактеризуйте PZU тремя словами.

– У нас есть даже больше! Четыре слова – "Innovations, growth, profitability, dividends" (Инновации, рост, прибыльность, дивиденды, – ред.).

– Какой бизнес-стратегии вы придерживаетесь, работая в Украине, на что делаете ставки? Какие страховые продукты вы предлагаете украинцам?

– Группа ПЗУ – одна из крупнейших финансовых групп в Центральной и Восточной Европе. Материнская компания находится в Польше, а история группы пишется вот уже более 200 лет. В Украине ПЗУ работает уже более 25 лет. Сердце нашей бизнес-стратегии – это клиент и его будущее финансовое благополучие. Главная задача страховки, как финансового инструмента – защитить от финансовых рисков и обеспечить будущее благосостояние. Потому первоочередная задача, которую мы решаем для клиента – обеспечиваем финансовую подушку безопасности на случай наступления неблагоприятного события. Для этого мы предлагаем более 120 страховых продуктов в направлении рискового страхования и страхования жизни.

– Отличаются ли страховые продукты для украинцев от тех, что вы предлагаете европейцам?

– В целом, среди страховых продуктов есть ключевые, которые одинаковы, как для украинца, так и для европейца. Но есть и эксклюзивные предложения, актуальные только для определенного рынка.

– По-вашему, Украину можно назвать комфортной страной для ведения бизнеса?

– Украина – очень интересный рынок с точки зрения потенциала роста, ведь по данным Государственной службы статистики более 17 млн украинцев – это экономически активное население. С другой стороны, есть особенности восприятия финансовых учреждений и в целом недоверие к данному сектору. Вызовы украинского рынка страхования – это, в первую очередь, возможности роста. Мы видим украинский рынок частью европейского и те трансформации, которые сейчас происходят в небанковском секторе, подтверждают, что вектор развития Украины направлен в сторону интеграции в европейское сообщество.

– Как представителям иностранной компании доводилось ли вам сталкиваться с какими-то трудностями во время открытия и работы офиса в Украине? Чем в этом плане Украина отличается от других стран?

– В 2005 году ПЗУ приобрела 100% акций "Скайд-Вест". Далее была масштабная кампания в медиа, креативный рекламный ролик со слоганом: "Когда другие обещают, ПЗУ выплачивает". В 2013 году Группа ПЗУ обновила логотип на всех рынках. Если говорить в целом, выход на рынок страхования Украины не отличался от других.

– Что нужно сделать украинской власти, чтобы такие компании, как ваша, чувствовали себя комфортно в нашей стране?

– Сейчас украинский рынок страхования переживает долгожданные трансформации. Не так давно был принят ряд законопроектов и норм, которые призваны усилить надзор над небанковским финансовым сектором, были выдвинуты требования к достоверной отчетности страховщиков, и они одинаковы для всех участников. Данные нововведения, в целом, призваны сделать рынок более честным по отношению к потребителям финансовых услуг. На рынке страхования в последние годы действительно наблюдалась аномальное количество компаний-участниц (251 рисковая страховая компания – 2018 год, 211 рисковая страховая компания – по итогам 9 месяцев 2019 года), при этом более 95% валовых страховых премий аккумулируют до 100 компаний на рынке рискового страхования. Сегодня, когда начали вводиться требования к финансовым показателям, активам компаний, резервам, картина стала меняться и часть страховщиков, которые не отвечают требованиям, постепенно покидают рынок.

"Рынок страхования Украины перспективен"

– Поговорим о сфере страхования в Украине. Как бы вы ее охарактеризовали?

– Суммируя все вышеупомянутое, скажу, что рынок страхования Украины перспективен. На данный момент, когда государство стало проводить необходимые изменения, небанковский финансовый сектор, куда входят страховые компании, стал привлекательным для иностранных инвестиций. Мы видим, что начала формироваться конкурентная среда, в которой на первый план выходят правила рыночной экономики. По примеру европейской экономики, мы знаем, что данные условия наилучшие для клиента и для участников рынка.

– Как оцениваете украинские страховые компании? Их сильные и слабые стороны? Могут ли они достойно конкурировать с зарубежными компаниями?

– На данный момент на украинском рынке страхования среди компаний-лидеров всего несколько локальных. Это нормальная ситуация, поскольку для здорового функционирования страховой компании необходимы финансовые активы, чтобы гарантировать своим клиентам возможность обеспечивать выплаты. На данный момент одно из актуальных направлений развития рынка – это прозрачная отчетность, которая будет соответствовать международным и европейским стандартам. Мы спокойно сотрудничаем со всеми компаниями на украинском рынке, как с зарубежными, так и с украинскими акционерами. Для нас главное – равные возможности и одинаковые правила работы, которые касаются всех аспектов деятельности.

– На что делаете ставки, конкурируя с другими страховыми компаниями?

– Стратегия компании "ПЗУ Украина" развивается в унисон со стратегией материнской компании. Клиент – это сердце компании. Дело в том, что для клиента сервис страховщика по-настоящему оценивается в критических ситуациях. Главная задача страховой компании в том, чтобы поддержать клиента в момент наступления рисковой ситуации. А качественный сервис страховщика – это гарантия, что при условии соблюдения правил договора со стороны клиента, будет оказана необходимая помощь по своевременной поддержке как финансовой, так и информационной. "ПЗУ Украина" более 25 лет на рынке страхования Украины и, конечно, мы ценим каждого нашего клиента. Потому пользуемся услугами проверенных временем партнеров – ассистирующих компаний. Внимательно слушаем комментарии и пожелания клиентов и работаем над улучшением качества предоставляемых страховых услуг.

– Какова ваша маркетинг-стратегия в Украине? Как работаете с местной целевой аудиторией?

– Клиент c каждым годом становится всё более требовательным к услугам, которые он получает. Перед нами стоит задача – обеспечить полный спектр услуг в любом из наших офисов и европейские стандарты качества в нашей работе. Мы работаем над построением долгосрочных взаимоотношений с клиентом, основанном на доверии. Также, мы держим курс на диджитализацию наших процессов. Это значит, что оформление полиса становится задачей в несколько кликов. Например, если клиенту необходим полис выезжающего за рубеж, онлайн дает возможность без посещения офиса компании, всего за несколько минут, купить полис в интернет-магазине. Благодаря этому мы не только увеличили лояльность наших клиентов, но и планируем завоевать доверие новых.

– Что скажете об украинцах? Много ли наших сограждан работают в вашей компании?

– Более 800 сотрудников Группы ПЗУ Украина – украинцы. За время работы здесь, коллеги показали, что украинцы – надежные партнеры на десятилетия. Конечно, мы с интересом смотрим на молодых сотрудников. Видим их требовательность и нацеленность на результат, желание учиться и перенимать опыт зарубежных стран. Это поколение людей, которые будут в будущем определять выбор Украины. Также необходимо отметить и то, что многие украинцы работают в Польше в компаниях группы ПЗУ, что также должно позитивно сказаться в будущем, ведь рано или поздно они вернутся в Украину и привезут с собой приобретенные опыт и знания. Сфера страхования ориентирована в первую очередь на людей, потому в коллективе мы стараемся сформировать теплые, командные взаимоотношения. Проводим интегрированные мастер – классы, тренинги, стратегические сессии, корпоративы и внутренние активности. Например, в рамках партнерства с МСППУ в этом году часть сотрудников компании начали изучать польский язык. Мы отмечаем желание учиться и перенимать лучший опыт.

– Как мотивируете сотрудников? Какие методы для этого используете?

– Мы используем как материальные, так и нематериальные мотивационные инструменты. Компания обеспечивает необходимую среду и дает возможности профессионального и карьерного роста, самоутверждения, достижения независимости, обеспечивает безопасность и стабильность, уверенность в завтрашнем дне. В компании существует гибкая система оплаты труда, в основу которой положен дифференцированный подход по группам позиций в зависимости от функциональных обязанностей, настроенной на повышение продуктивности и эффективности труда.

"Путешественники с опытом приходят к пониманию, что страховка за рубежом – это необходимость"

– Какие страховые продукты пользуются самым большим спросом в Европе и в Украине?

– Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сделать небольшое отступление. Страховые продукты можно поделить на два типа – обязательные и добровольные. Например, в Украине ОСАГО – обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, туда же относится страхование имущества при его покупке в кредит. Конечно, обязательное страхование пользуется большей популярностью. В целом, как показывает мировой опыт, именно обязательное страхование становится драйвером привычки страховаться в обществе. Для Европы страхование – уже прямая необходимость и, если у европейца нет страховки, – это досадное исключение. Конечно, продуктовая динамика тоже имеет место. Более популярны те продукты страхования, которые поддерживаются со стороны государства и имеют различные льготные программы, либо просто статус обязательного требования. Уровень проникновения страхования в жизнь украинца имеет очень низкую частоту по сравнению с европейским рынком. Например, в Польше около 70 % домовладений застраховано, а в Украине это единичные проценты. Конечно, немаловажным фактором, который влияет на популярность страхования, является платёжеспособность населения. Мы бы хотели подчеркнуть, что страховка — это помощь в непредвиденных ситуациях, и для людей со средним или ниже среднего достатка эта помощь крайне важна.

– Перекроило ли рынок страхования введения безвизового режима с Европой? Люди стали чаще покупать туристические страховки?

– Для выезжающих за рубеж украинцев предусмотрен отдельный тип продукта – туристическое страхование (страхование на случай экстренной медицинской помощи за рубежом). Если до безвизового режима оформление страховки контролировалось при подаче документов на получение визы, то теперь выезжающие в ЕС туристы должны сами заботиться об оформлении всех документов. В целом, рынок туристического страхования после принятия безвиза только увеличил спрос на данный вид страхования. Путешественники с опытом приходят к пониманию, что страховка за рубежом – это необходимость, следовательно, рынок показывает рост.

– Со сколькими фирмами вы сотрудничаете в Украине? Что это за фирмы и в каких сферах они работают?

– "ПЗУ Украина" сотрудничает с более чем 400 партнерами. Это визовые центры, интернет порталы, банканшуранс, классические турфирмы и многие другие. Отдельными нашими клиентами являются и страховые компании как с зарубежным, так и с украинским капиталом. С ними мы работаем в программах перестрахования крупных рисков. Мы заинтересованы в развитии украинского рынка.





– Как к вам чаще всего обращаются украинцы — напрямую или через посредников?

– У "ПЗУ Украина" более 100 офисов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированной части. Более того, мы активно развиваем агентскую сеть, интернет-магазин, банковское страхование – все это каналы прямой коммуникации с клиентом. Соотношение по количеству обращений где-то 50/50.

– Кто ваши главные клиенты — физлица или юрлица?

– "ПЗУ Украина" – лидер по продуктам "туристическое страхование" и по количеству проданных е-полисов ОСАГО, в этом направлении страхуются преимущественно физические лица (по данным за 2018 год и 9 мес. 2019 года, рейтинг "Insurance TOP"). Кроме того, мы первые по продукту агрострахования, а это направление традиционно относится к корпоративному страхованию (по данным 2018 года и 9 месяцев 2019 года, рейтинг "Insurance TOP"). Много внимания мы уделяем и страхованию имущества как физических, так и юридических лиц. Мы поддерживаем сбалансированный подход в формировании продуктового портфеля компании и развиваемся в двух направлениях.

– Какой страховой продукт пользуется наибольшей популярностью среди украинцев? И, в целом, что чаще всего страхуют украинцы — себя любимых, имущество?

– Наибольшей популярностью пользуются обязательные продукты страхования. Это ОСАГО, в случае если клиент берет кредит на покупку недвижимости, банк обязует застраховать имущество. Либо если клиент покупает в кредит автомобиль, банк обязует его купить страховой полис КАСКО. Это те продукты, которые являются обязательными либо по требованию государства, либо по требованию банка. Можно констатировать факт, что страхование – это не принуждение, а осознанный выбор на случай непредвиденных ситуаций. И мы видим изменения в поведении людей, которые ищут надежного страховщика, как это происходит во всем мире.

– Насколько у украинцев присутствует осознание необходимости страхования своей жизни, здоровья по сравнению с европейцами?

– На сегодня страхование здоровья в Украине – сравнительно новый продукт, к которому пока что необходимо привыкнуть. Медицинская реформа подводит к необходимости медстраховки. Пока что главный проводник в формировании привычки страховать свое здоровье – корпоративное страхование. Когда сотрудник получает страховку в рамках социального пакета от своего работодателя, и вместе с этим получает возможность попробовать альтернативу бесплатным медицинским услугам. На данном этапе Украина должна много уделять внимания развитию медицинского страхования. И одна из возможностей стимулирования со стороны государства – освобождение от налогообложения юридических и физических лиц при покупке полисов медицинского страхования. В перспективе это позволило бы дать толчок в развитии частной медицины и предоставило бы возможность более широкого выбора качественных услуг для населения. В Европе медицинское страхование в ряде стран является обязательным, если говорить в целом, для европейца медицинское страхование – это привычка.

"С одной стороны, виртуальное пространство ведет к упрощению и оптимизации, с другой – появляются новые риски"

– Вы 200 лет на рынке и за вашими плечами огромный опыт. Как считаете, каким будет будущее страхования? Какие виды страхования появятся, продукты, услуги, каких тенденций стоит ждать?

– Можно сказать однозначно – сейчас человечество проживает эпоху перемен. Если появление интернета создало возможность интеграции и объединения всех стран мира, то machine learning и AI, скорее всего, приведет к пересмотру подхода к страхованию. Материнская компания в Польше уже внедряет системы формирования первичной базы данных для дальнейшего изучения и разработки собственного AI. С одной стороны, виртуальное пространство ведет к упрощению и оптимизации, с другой – появляются новые риски. Потому для страховой компании новое время – Internet и AI – это шанс пересмотреть саму идею страхования как продукта, и расширить продуктовую линейку, включив новые технологические возможности при оценке рисков.

– Как технологический прогресс влияет на рынок страхования, каких изменений ждать в будущем?

– Технический прогресс видоизменяет лицо страхового рынка. Это наиболее заметно по сегменту автострахования. Так, например, летом этого года Генеральная Ассамблея Совета Бюро "Зеленая карта" внедрила новый формат полиса "Зеленая карта" на черно-белых бланках. Это позволит клиентам самостоятельно распечатывать электронный сертификат на простых принтерах. Это решение будет действительным для всех стран, которые являются участниками бюро "Зеленая карта". Такой шаг является упрощением всей системы документооборота и знаком готовности к полному переходу в диджитал. Подытоживая, хотел бы сказать, что телематика, искусственный интеллект, роботизация процессов страхования, электронный документооборот, "страхование в смартфоне" – это уже не будущее, а настоящее время. И те, кто будет готов принять этот вызов времени, будут иметь успех в будущем.

Яцек Адриан Матусяк

В 2003-2005 годах работал в сфере финансовой кооперации. Работу в страховой отрасли начал в PZU S.A., 2006 - 2007 гг. занимал должности директора по продажам, директора регионального отделения в Варшаве и советника Правления.

С 2013 г. является постоянным членом Комитета Польской Премии Качества и членом Комитета Качества и стандартизации Национальной Торговой Палаты. Решением Президента Республики Польша награжден Крестом Свободы и Солидарности за заслуги в обеспечении независимости и суверенности Польши и Рыцарским Крестом Ордена Возрождения Польши за выдающиеся заслуги в содействии демократическим преобразованиям в Польше.

В 2016 г. возвращается в PZU S.A., где выполняет функции советника Правления. В сентябре 2016 назначен членом Правления СК "ПЗУ Украина", а в декабре 2016 года - Председателем Правления.

Является членом Наблюдательных советов обществ Группы PZU в Литве, Латвии и Эстонии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" в рамках спецпроекта "Comm:Corp" публиковал интервью с генеральным директором Данон в Украине Натали Алькер которая рассказала, как компания с мировым именем борется с подводными течениями украинского бизнеса и в чем секрет успеха ее команды.

Также мы пообщались с директором по развитию бизнеса Huawei Украина Александром Сербиным, который поведал, как крупные компании-поставщики решений чувствуют себя на украинском рынке, есть ли перспектива у программы "Государство в смартфоне", а также объяснил почему украинцам пока не нужна мобильная связь пятого поколения. Коммерческий директор Air France-KLM Group in CIS and Ukraine Франк ван 'т Хоф рассказал нам об украинском рынке авиаперевозок и объяснил, почему мы все можем в ближайшее время пересесть на поезда. А Дэвид О'Брайан, коммерческий директор Ryanair, поведал, почему ирландская авиакомпания не использует украинские самолеты "Антонов" и как Ryanair отзывается о МАУ.

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