«Украэрорух» назвал авиакомпании, которые осуществляют больше всего рейсов в Украине

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Больше всего авиарейсов из украинских аэропортов в 2019 году
осуществила авиакомпания "Международные авиалинии Украины". В то же время самым
популярным аэропортом стал "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха".
Больше всего авиарейсов осуществила в прошлом году авиакомпания "МАУ".
На второй позиции расположилась Turkish Airlines, третью позицию занял
венгерский лоукостер Wizz Air.
"Украэрорух" сообщает, что "МАУ" в 2019 году осуществила 58 772
рейса, что на 4,7% меньше, чем годом ранее, самолеты Turkish Airlines летали 33
716 раза, Wizz Air – 20 944 рейсов.
В 2019 году на 9,3%, по сравнению с 2018 годом, выросло количество
взлетов и посадок в украинских аэропортах – 216 592 полета. Больше всего взлетов
и посадок, совершенных украинскими и зарубежными авиакомпаниями, зафиксировано
в таких аэропортах: Киев (Борисполь) - 111 667 (+14% по сравнению с 2018
годом), Киев (Жуляны) - 29 806 (-11,8%) Львов - 19334 (+24,2%), Одесса - 17265
(+8%), Харьков - 11291.
Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. В тот момент на борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению, все пассажиры погибли.
Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании "МАУ", однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции.
В Иране завершили идентификацию тел погибших украинцев.
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