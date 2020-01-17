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«Украэрорух» назвал авиакомпании, которые осуществляют больше всего рейсов в Украине

Несмотря на сокращения количества авиарейсов, лидером в Украине остается «МАУ»

17 января 2020, 23:04
Автор:

• Татьяна Веремеева

Больше всего авиарейсов из украинских аэропортов в 2019 году осуществила авиакомпания "Международные авиалинии Украины". В то же время самым популярным аэропортом стал "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха".

Больше всего авиарейсов осуществила в прошлом году авиакомпания "МАУ". На второй позиции расположилась Turkish Airlines, третью позицию занял венгерский лоукостер Wizz Air.

"Украэрорух" сообщает, что "МАУ" в 2019 году осуществила 58 772 рейса, что на 4,7% меньше, чем годом ранее, самолеты Turkish Airlines летали 33 716 раза, Wizz Air – 20 944 рейсов.

В 2019 году на 9,3%, по сравнению с 2018 годом, выросло количество взлетов и посадок в украинских аэропортах – 216 592 полета. Больше всего взлетов и посадок, совершенных украинскими и зарубежными авиакомпаниями, зафиксировано в таких аэропортах: Киев (Борисполь) - 111 667 (+14% по сравнению с 2018 годом), Киев (Жуляны) - 29 806 (-11,8%) Львов - 19334 (+24,2%), Одесса - 17265 (+8%), Харьков - 11291.

Как  сообщали "Комментарии", 8 января украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране.  В тот момент на борту авиалайнера находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан УкраиныК сожалению, все пассажиры погибли. 

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании "МАУ", однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции.

В Иране завершили идентификацию тел погибших украинцев. 


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Источник: http://uksatse.ua/index.php?s=c9797e59fdcea0358d5262c48c377901&act=Part&CODE=247&id=512
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