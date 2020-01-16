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Наезд будет отбит: Милованов поддержал Гончарука

Милованов похвастался успехами правительства Гончарука

сегодня, 17:51
Автор:

• Мария Чиренко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Алексей Гончарук является лучшим премьер-министром за всю историю Украины. Так он прокомментировал скандал с "пленками Гончарука".

"Я поддерживаю премьер-министра. Алексей - лучший премьер-министр за всю историю Украины. И я это докажу вам фактами. Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана государственных предприятий. Нет квот в политических назначениях", - написал Милованов в своем Facebook.

По словам министра, оппонентам новой власти не нравится такая позиция главы правительства.

"Сейчас идет очередная атака на премьер-министра от тех, кто хочет поставить на его место нечестного и более лояльного человека. Это наезд - и он будет отбит", - подчеркнул чиновник.

Милованов также добавил, что в Украине нет экономического кризиса, рост ВВП во II и III  кварталах 2019 года превысил 4%. Также растет внутренний спрос, международные резервы выросли до 7-летнего максимума (25 млрд долл.), а инфляция упала до 4,1%.

Ранее "Комментарии" писали, что в сети появились две записи якобы закрытого совещания Гончарука с представителями правительства, Нацбанка по экономической ситуации в стране. Позже появилась третья часть записи.

В Кабмине подлинность материалов не подтвердили.  Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив свое участие на записи "прослушки" опровергла. 

Алексей Гончарук в своем обращении опроверг подлинность записей и отметил, что "атаки" в медиа говорят о "правильном пути команды". 

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что во время встречи с президентом Вадимиром Зеленским вопрос об отставке Гончарука не поднимался.

Народные депутаты от партии "Слуга народа" обратились в СБУ с просьбой о проверке фактов записей с закрытого совещания Гончарука.


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