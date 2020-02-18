Атака боевиков на Донбассе: в СБУ определились с уголовным делом

Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство по факту обстрела террористами украинских позиций и попытки прорыва через линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Дело открыто по ст. ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины



По данным следствия, 18 февраля около 06:00 террористы начали обстрел из крупнокалиберного вооружения позиций украинских войск возле населенных пунктов Орехово, Новотошковское, Крымское, Хутор Вольный Луганской области из крупнокалиберного вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями.



"В результате обстрела незаконных вооруженных формирований один украинский военный погиб, пятеро бойцов получили ранения", - говорится в сообщении.



Отмечается, что следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Процессуальный надзор осуществляет прокуратура Луганской области.



Как сообщало издание "Комментарии", 18 февраля в районе Золотого произошел ожесточенный бой : боевики перешли в наступление и попытались прорвать линию фронта. Оккупанты вели обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применял минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В Сети появились первые видеозаписи боя на Донбассе.



Президент Владимир Зеленский выступил с заявлением в связи с атакой террористов. По его словам, "армия сильно ответила" на провокацию.



Позже в Штабе ООС сообщили, что боевики применили, в частности, танки и ствольную артиллерию

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