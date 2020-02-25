Отвод войск и патрули: секретарь СНБО рассказал, как Украина хочет мира на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что действия Украины на Донбассе направлены на достижение мира, несмотря на недавние обстрелы боевиков в районе Золотого, сообщает "Лига".



"Мы не можем изменить курс на окончание войны. Это наша стратегия. Единственное, что хочу уточнить: ни в коем случае не через потерю нашей территории и суверенитета. И то, что Владимир Александрович (Зеленский) прилагает максимум усилий для того, чтобы эта война закончилась - это желание абсолютного большинства украинцев", - отметил он.



Данилов также пояснил, что Украина разводит войска по линии разграничения "из гуманитарных соображений". В частности, речь идет об открытии движения для мирных жителей, которое сейчас в Луганской области заблокировано.



"Я понимаю чувства наших ребят, которые проливали кровь именно на этих участках, когда им надо отойти на условные 100-200 метров. Но точно так же отходит и другая сторона. Более того, на участках разведения у нас меньше потерь", - сказал секретарь СНБО.



Говоря о заявлении президента относительно совместного патрулирования территорий, которое вызвало неоднозначную реакцию, Данилов заявил, что речь идет о патрулировании оккупированной территории, а не границы с Россией.



"Окончательные составы патрулей будут согласованы в протоколах. Местные жители - раз, но мы говорим, что это не боевик и не убийца. Представители ОБСЕ или другой институции. Представители Национальной гвардии... Оружие может быть только у тех людей, которые имеют непосредственное отношение к украинским институциям. Нацгвардия, пограничники с правом на ношение оружия", - пояснил секретарь СНБО.



Данилов добавил, что данный вопрос обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как сообщал сайт "Комментарии", президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции предложил проводить совместное патрулирование границы с Россией на Донбассе украинскими силовиками, представителями ОБСЕ и незаконных "Л/ДНР" на время подготовки и проведения местных выборов. В России заявили, что вопрос патрулирования нужно решать с представителями террористов "Л/ДНР".

18 февраля в районе Золотого произошел ожесточенный бой: боевики перешли в наступление и попытались прорвать линию фронта. В Штабе ООС сообщили, что боевики применили, в частности, танки и ствольную артиллерию. В результате, один украинский военный погиб и пятеро получили ранения.

Президент Владимир Зеленский выступил с заявлением в связи с атакой террористов. По его словам, "армия сильно ответила" на провокацию.



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