Катастрофа «МАУ»: Пристайко сказал, почему посольство в Иране отрицало версию с ракетой

Министр иностранных дел Вадим Пристайко во время выступления в Верховной Раде прокомментировал первоначальную позицию посольства Украины в Иране, которое отрицало, что причиной катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" мог стать ракетный удар.



"Это была первая реакция в состоянии шока, который пережило наше посольство, прибыв на место, где погибли наши люди... Посольство сделало ошибку в том, что оно подало информацию полученную от иранской стороны официально, не указав, что это информация Ирана", - сказал глава МИД.



Пристайко добавил, что такое заявление делать не стоило, но в посольстве хотели как можно скорее дать информацию о катастрофе. Он также извинился за позицию украинских дипломатов.



"Я как министр иностранных дел приношу извинения за действия посольства", - сказал министр.



Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. В тот момент борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры погибли.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции.









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