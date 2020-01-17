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Катастрофа «МАУ»: Пристайко сказал, почему посольство в Иране отрицало версию с ракетой

Пристайко извинился за позицию посольства Украины в Иране в деле катастрофі самолета “МАУ”

сегодня, 13:07
Автор:

• Мария Чиренко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко во время выступления в Верховной Раде  прокомментировал первоначальную позицию посольства Украины в Иране, которое отрицало, что причиной катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" мог стать ракетный удар. 

"Это была первая реакция в состоянии шока, который пережило наше посольство, прибыв на место, где погибли наши люди... Посольство сделало ошибку в том, что оно подало информацию полученную от иранской стороны официально, не указав, что это информация Ирана", - сказал глава МИД.

Пристайко добавил, что такое заявление делать не стоило, но в посольстве хотели как можно скорее дать информацию о катастрофе. Он также извинился за позицию украинских дипломатов.

"Я как министр иностранных дел приношу извинения за действия посольства", - сказал министр.

Как  сообщали "Комментарии", 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране.  В тот момент борту авиалайнера находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан УкраиныК сожалению все пассажиры погибли. 

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции.



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