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Украина призвала Европу отреагировать на наступление на Донбассе

Посол Украины в Евросоюзе отметил, что на Донбассе во время утренней атаки погиб один военный и четверо были ранены

сегодня, 13:54 274
Автор:

• Мария Чиренко

Украина призвала Европу отреагировать на наступление на Донбассе

Посол Украины в Европейском Союзе Николай Точицкий призвал решительно отреагировать на сегодняшнее обострение на Донбассе. 

"Очередная российская циничная атака на Донбассе. Сегодня российские силы и их пособники начали наступление и тяжелые обстрелы украинских позиций из оружия, запрещенного Минскими соглашениями", - написал дипломат в своем Twitter.

Точицкий отметил, что во время боя погиб один украинский военный и четверо получили ранения.

"Мы проинформировали ЕС об эскалации России и призвали партнеров к решительной реакции", - добавил он.

Как сообщало издание "Комментарии", 18 февраля в районе Золотого произошел ожесточенный бой: боевики перешли в наступление и попытались прорвать линию фронта. Оккупанты вели обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применял минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В Сети появились первые видеозаписи боя на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский выступил с заявлением в связи с атакой террористов. По его словам, "армия сильно ответила" на провокацию. В Офисе президента анонсировали заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.



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