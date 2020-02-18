Украина призвала Европу отреагировать на наступление на Донбассе

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Посол Украины в Европейском Союзе Николай Точицкий призвал решительно отреагировать на сегодняшнее обострение на Донбассе.
"Очередная российская циничная атака на Донбассе. Сегодня российские силы и их пособники начали наступление и тяжелые обстрелы украинских позиций из оружия, запрещенного Минскими соглашениями", - написал дипломат в своем Twitter.
Точицкий отметил, что во время боя погиб один украинский военный и четверо получили ранения.
"Мы проинформировали ЕС об эскалации России и призвали партнеров к решительной реакции", - добавил он.
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