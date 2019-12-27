Зеленский отменил наказание двух заместителей Богдана

Президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном снятии дисциплинарного взыскания в заместителей руководителя Офиса президента Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко. Указ №958/2019 был подписан и размещен на сайте главы государства.



Взыскание в виде выговора было объявлено за ненадлежащее исполнение чиновниками своих должностных обязанностей во время поездки президента в Днепропетровскую область.



Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан и некоторые его заместители получили зарплату за ноябрь больше, чем у главы государства.



В Окружном админсуде столицы открыли производство в отношении Богдана относительно возможного совершения им противоправных действий.



Как сообщал сайт "Комментарии", 18 декабря Кабинет министров назначил государственным секретарем Министерства цифровой трансформации Дмитрия Маковского.



Ранее Владимир Зеленский назначил Василия Кислицу постоянным представителем Украины в Организации Объединенных Наций. А Бориса Тарасюка — представителем Украины в Совете Европы.



Владимир Ельченко был назначен послом Украины в Соединенных Штатах.





