Обыски на «1+1»: Зеленский допустил возможность конфликта с Коломойским

Президент Владимир Зеленский не исключил, что обыски на телеканале "1+1" могут привести к его конфликту с бизнесменом и владельцем канала Игорем Коломойским. Об этом глава государства рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".



"У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, - плюс один, один плюс один - такая уж история… Я люблю, кстати, этот канал, потому что там наш продукт, потому что долгие отношения. Это не касается той ситуации, которая есть в СБУ с работниками Саши Дубинского. Я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт — что я могу сделать?", - констатировал президент.



Зеленский также прокомментировал ситуацию с прослушкой заседания у премьер-министра Алексея Гончарука.



"Главный вопрос - кто заказал, второе - кто это сделал, третье - кто выложил эту информацию. Надо развязать этот узел", - сказал президент.

Как сообщал сайт "Комментарии", 5 февраля журналист программы "Секретные материалы", которая выходит на телеканале "1+1", Владимир Тимофийчук сообщил про обыски в редакции. Следователь, в частности, требовал предоставить технические средства, которыми осуществлялась аудиозапись. Три народных депутата Украины получили полномочия ознакомиться с материалами производства, в рамках которого проводились обыски в помещениях телеканала "1+1".

Владимир Зеленский прокомментировал обыски на телеканале "1+1".

Ранее в сети появились две записи якобы закрытого совещания Гончарука с представителями правительства, Нацбанка по экономической ситуации в стране. Позже появилась третья часть записи.



В Кабмине подлинность материалов не подтвердили. Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив свое участие на записи "прослушки" опровергла.

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