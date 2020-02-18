Обострение на Донбассе: «слуги» в Раде созывают комитет по нацбезопасности

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проведет открытое заседание в связи с обострением на фронте. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.



"Я не хочу сейчас давать оценки, имея фрагментарную информацию. Но мы решили - мы будем проводить заседание комитета. Это будет открытое заседание комитета по нацбезопасности и обороне, будем заслушивать специалистов со всех сторон, и политиков, и военнослужащих, и экспертов, чтобы понять картинку комплексно, тогда можно делать выводы", - сказал Арахамия.



По словам нардепа, заседание Комитета может пройти завтра, 19 февраля, добавив, что повестка дня заседания уже сформирована.



"Давайте посмотрим, какие будут результаты СНБО, возможно, там будет все понятно. Если нет, возможно завтра сделаем такой блок на комитете", - добавил он.



Арахамия также отметил, что об атаке на Донбассе нет достаточной информации.



"Сейчас никто не имеет достоверной информации, каким образом это началось, кто именно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. Уже кто-то дает политические оценки. Мне кажется, не надо на этом манипулировать, это неправильная политика. Давайте дождемся первоисточника, информацию. После этого кто-то может делать какие-то выводы", - сказал нардеп.



Как сообщало издание "Комментарии", 18 февраля в районе Золотого идет ожесточенный бой : боевики перешли в наступление и попытались прорвать линию фронта. Оккупанты вели обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применял минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В Сети появились первые видеозаписи боя на Донбассе.



Президент Владимир Зеленский выступил с заявлением в связи с атакой террористов. По его словам, "армия сильно ответила" на провокацию. В Офисе президента В Офисе президента анонсировали заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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