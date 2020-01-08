Катастрофа МАУ в Иране: Путин посочувствовал Зеленскому и родным погибших

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Президент России Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета "Международных авиалиний Украины", который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев и упал недалеко от иранской столицы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Путин "передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших".
Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).
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