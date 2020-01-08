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Катастрофа МАУ в Иране: Путин посочувствовал Зеленскому и родным погибших

Путин отправил Зеленскому телеграмму

сегодня, 13:06
Автор:

• Мария Чиренко

Президент России Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета "Международных авиалиний Украины", который выполнял рейс  PS752 по маршруту Тегеран — Киев и упал недалеко от иранской столицы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Путин "передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших".

Как  сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.  Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

На борту находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11 граждан Украины. Все, находившиеся на борту, погибли. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

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Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/62549
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