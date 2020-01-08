Катастрофа МАУ в Иране: Путин посочувствовал Зеленскому и родным погибших

Президент России Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета "Международных авиалиний Украины", который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев и упал недалеко от иранской столицы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



"Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном", - сказано в сообщении.



Отмечается, что Путин "передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших".

Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.





дентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар , поэтому некоторые тела обгорели. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11 граждан Украины. Все, находившиеся на борту, погибли. И





Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).