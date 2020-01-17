У Зеленского сказали, когда привезут из Ирана тела погибших в авиакатастрофе

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В воскресенье, 19 января, в Украину из Ирана доставят тела 11 граждан Украины, которые погибли в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в Международном аэропорту "Борисполь"", - говорится в сообщении ОП в Telegram.
В пресс-службе "МАУ" отметили, что церемония пройдет в терминале В с 13:00 до 19:00 и будет открыта для всех. Аккредитацию журналистов проводит Офис президента.
Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. В тот момент на борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры погибли.
Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции.
В Иране завершили идентификацию тел погибших украинцев.
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