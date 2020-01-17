Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 17.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия У Зеленского сказали, когда привезут из Ирана тела погибших в авиакатастрофе
НОВОСТИ Все новости

У Зеленского сказали, когда привезут из Ирана тела погибших в авиакатастрофе

Траурная церемония в память о погибших в авиакатастрофе в Иране пройдет в аэропорту «Борисполь»

сегодня, 18:41
Автор:

• Мария Чиренко

В воскресенье, 19 января, в Украину из Ирана доставят тела 11 граждан Украины, которые погибли в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в Международном аэропорту "Борисполь"", - говорится в сообщении ОП в Telegram.

В пресс-службе "МАУ" отметили, что церемония пройдет в терминале В с 13:00 до 19:00 и будет открыта для всех. Аккредитацию журналистов проводит Офис президента.

Как  сообщали "Комментарии", 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране.  В тот момент на борту авиалайнера находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан УкраиныК сожалению все пассажиры погибли. 

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции.

В Иране завершили идентификацию тел погибших украинцев. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...