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Канада выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране почти по 20 тыс. долларов

Правительство Канады пообещало выплатить компенсацию, чтобы семьи погибших могли организовать похороны

сегодня, 22:03
Автор:

• Татьяна Веремеева

Семьи граждан Канады, которые погибли во время крушения самолета "Международных авиалиний Украины" получат от правительства своей страны более чем по 19 тыс. долл. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "УНИАН".

Трюдо отметил, что правительство выплатит семьям жертв авиакатастрофы по 25 тыс. канадских долларов, что составляет 19 122 долл. США. Отмечается, что деньги должны получить семьи 57 граждан и 29 постоянных жителей Канады.  Кроме того, компенсацию всем семьям погибших должны выплатить и власти Ирана.

Трюдо отмечает, что правительство Канады не собирается ждать компенсации Ирана и уже сейчас готово оказать людям финансовую помощь для проведения похорон, поездок в Иран и оплаты счетов. В то же время деньги от Ирана получат непосредственно семьи погибших в авиакатастрофе, и правительство не будет ничего взимать.

Как  сообщали "Комментарии", 8 января украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране.  В тот момент на борту авиалайнера находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан УкраиныК сожалению, все пассажиры погибли. 

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании "МАУ", однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции.

В Иране завершили идентификацию тел погибших украинцев. 


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Источник: https://www.unian.net/world/10835453-katastrofa-samoleta-mau-v-irane-kanada-vyplatit-semyam-pogibshih-po-pochti-20-tysyach.html
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