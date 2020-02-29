В Украину вернулись рыбаки, захваченные российскими силовиками в Азовском море

В Украину сегодня, 29 февраля, вернулись четверо рыбаков, которых Россия задержала в Азовском море. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.



Так, российские пограничники утром уведомили о том, что доставят лодку с моряками в район общепризнанной системы разделения движения в Азовском море. Спустя несколько часов тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны обнаружила российские пограничные корабли на расстоянии 10 морских миль от порта Бердянска с малым плавсредством, на борту которого были 4 человека.



"По результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, установлено, что это то самое плавсредство и те же четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море", - сказано в сообщении.



Сопровождала украинских рыбаков в Бердянский порт тактическая катерная группа Морской охраны. Там будет устанавливаться все обстоятельства задержания рыбаков российской стороной.



За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море рыбаки будут привлечены к административной ответственности, а на лодку будет наложен запрет выхода в море на 30 суток.

Как сообщал сайт “Комментарии”, 15 февраля российские пограничники задержали в Азовском море четырех украинских рыбаков. Позже они на допросе признали себя браконьерами.

Рыбаки заявили, что осознают тяжесть содеянного, к сотрудникам пограничной службы не имеют претензий, а также уверяют, что к ним не применялось ни психологического, ни тем более физического насилия. По их словам, они знали о запрете на вылов камбалы-калкан в этот период года.

Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России в Украине в связи захватом россиянами рыбаков в Азовском море, потребовало их освободить, вернуть судно и снасти. В представительстве президента в аннексированном Крыму пообещали тщательно следить за процессом следствия в России по задержанным рыбакам.

25 февраля стало известно, что рыбаки вышли на свободу.

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