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Главная Новости Общество искусство и культура Массовый расстрел 7 человек в Житомирской области: всплыли новые подробности о подозреваемом
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Массовый расстрел 7 человек в Житомирской области: всплыли новые подробности о подозреваемом

Адвокат заявил, что мужчина, который подозревается в расстреле 7 человек в Житомирской области, накануне совершил вооруженное нападение на человека

28 мая 2020, 11:40 comments773
Автор:

Таисия Ерохина

Массовый расстрел 7 человек в Житомирской области: всплыли новые подробности о подозреваемом

Мужчина, который подозревается в расстреле 7 человек в Житомирской области, до этого уже совершил вооруженное нападение на человека. Об этом написал на своей странице в адвокат, который защищает интересы одного из убитых Маси Найем.

Правозащитник сообщил, что подозреваемый в убийстве в марте текущего года якобы совершил нападение на человека.

"Тогда он тоже был с оружием. Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за "...предмет, похожий на биту, 47 см""", - утверждает Найем.

Кроме того, по словам адвоката, у подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции. Об этом якобы рассказали соседи.

"Мне кажется, что трагедии можно было-бы избежать. Если бы подозреваемый в убийстве семерых человек осознал необратимость наказания", - написал Найем и призвал Государственное бюро расследований отреагировать на это событие.

Напомним, стрелку, который подозревается в расстреле 7 человек в Житомирский области, в том числе экс-военных, объявлена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога. Стало известно, что он сказал в суде.

Как сообщалось, правоохранители озвучили первые результаты расследования по делу о массовом расстреле семерых человек в Житомирской области.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Нацгвардия обнародовала имена трех погибших бойцов во время стрельбы в Житомирской области. В полиции, тем временем, назвали причину, по которой мог произойти кровавый конфликт.


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Источник: https://comments.ua
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