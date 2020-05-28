Массовый расстрел 7 человек в Житомирской области: всплыли новые подробности о подозреваемом

Мужчина, который подозревается в расстреле 7 человек в Житомирской области, до этого уже совершил вооруженное нападение на человека. Об этом написал на своей странице в адвокат, который защищает интересы одного из убитых Маси Найем.

Правозащитник сообщил, что подозреваемый в убийстве в марте текущего года якобы совершил нападение на человека.

"Тогда он тоже был с оружием. Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за "...предмет, похожий на биту, 47 см""", - утверждает Найем.

Кроме того, по словам адвоката, у подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции. Об этом якобы рассказали соседи.

"Мне кажется, что трагедии можно было-бы избежать. Если бы подозреваемый в убийстве семерых человек осознал необратимость наказания", - написал Найем и призвал Государственное бюро расследований отреагировать на это событие.

Напомним, стрелку, который подозревается в расстреле 7 человек в Житомирский области, в том числе экс-военных, объявлена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога. Стало известно, что он сказал в суде.

Как сообщалось, правоохранители озвучили первые результаты расследования по делу о массовом расстреле семерых человек в Житомирской области.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Нацгвардия обнародовала имена трех погибших бойцов во время стрельбы в Житомирской области. В полиции, тем временем, назвали причину, по которой мог произойти кровавый конфликт.

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