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Кровавая бойня в Житомирской области: что сказал в суде стрелок

Подозреваемому в расстреле на Житомирщине 7 человек, среди которых бывшие военные, избрана мера пресечения

сегодня, 20:50 1079
Автор:

• Таисия Ерохина

Кровавая бойня в Житомирской области: что сказал в суде стрелок

Стрельцу, который подозревается в расстреле 7 человек в Житомирский области, в том числе экс-военных, оглашена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Так, сегодня состоялся суд над арендатором ставка, который, по предварительным данным следствия, 22 мая в ходе конфликта на берегу водоема, недалеко от села Новоселица Попельнянского района, смертельно ранил из охотничьего ружья 7 человек. Среди погибших - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Как сообщает УНИАН, в суде подозреваемый – Анатолий Захаренко - заявил, что "это была самозащита". Кроме того, мужчина сказал, что оборонялся, когда расстреливал людей. И добавил, что мог бы сбежать после стрельбы, но сдал правоохранителям оружие, не скрываясь от следствия.

Напомним, житомирскому стрелку сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Стало известно, что массовый расстрел в Житомирской области мог произойти из-за слов про армию.

Как сообщал портал "Комментарии", Нацгвардия обнародовала имена трех погибших бойцов во время стрельбы в Житомирской области. В полиции, тем временем, назвали причину, по которой мог произойти кровавый конфликт.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=273436
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