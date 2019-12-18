ТОП-5 событий среды: драка у Рады, особый статус Донбасса и "маленький суд" для рейдеров

Потасовки под Радой и блок президиума. Сегодня возле Верховной Рады перед очередным пленарным заседанием парламента произошли потасовки с участием активистов и полиции. Один из представителей "Нацкорпуса", который выступил против открытия в Украине рынка земли, ударил полицейского в грудь, после чего между сторонами конфликта возникла потасовка. В то же время, другая акция протеста состоялась возле Офиса президента, где представители"АвтоЕвроСилы" требовали снижения стоимости растаможки импортных авто.

В самой Раде перед заседанием у президиума собрались депутаты от партии "Слуга народа", которые заявили, что будут защищать его во избежание каких-либо конфликтов. Митинг под Радой корреспонденту портала "Комментарии" прокомментировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По словам политика, парламент нового созыва более цивилизованный и они нашли взаимопонимание между всеми главами фракций. "Я сегодня пришел в парламент пешком, с Крещатика. Встречался с людьми, которые уже собрались возле Рады. Не увидел там ни одного агрария. Видел спортсменов, николаевских афганцев… Где же аграрии?" - задается вопросом Арахамия.

Заседание ТКГ. В Минске сегодня состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. Это первая встреча после нормандского формата, который провели лидеры стран 9 декабря. В столице Беларуси стороны обсуждали формулу обмена пленными, вопрос прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе. О чем договорились представители ТКГ, обещают сообщить позже.

"Контролируемая" неприкосновенность. Сегодня парламент поддержал во втором чтении законопроект "Слуги народа" №2237, который концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов. Таким образом, отныне запрещается поручать досудебное расследование уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом, другим органам досудебного расследования, кроме НАБУ и центрального аппарата ГБР. Кроме того, теперь сведения, которые свидетельствуют об уголовном правонарушении нардепа, вносит в ЕРДР генпрокурор или лицо, исполняющее обязанности генпрокурора.

Статус Донбасса. Президент Владимир Зеленский сегодня подписал закон, который продлевает особый статус для ОРДЛО еще на один год. Данный документ предусматривает создание дополнительных временных возможностей для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН. Предполагается, что срок особого статуса будет действовать до конца 2020 года.

Борьба с рейдерством. В Украине заработал Офис по противодействию рейдерским захватам. Глава правительства Алексей Гончарук назвал организацию "маленьким административным судом", в который может обратиться любой украинец, который считает, что его права на собственность кто-то нарушил. Гражданам обещают немедленное реагирование и максимальную защиту прав. Отмечается, что специалисты получили 1404 жалобы, из которых 1064 уже решили. Для регистраторов с запятнанной репутацией, а таких оказалось 368, доступ к реестрам заблокировали.

Фото: Ян Доброносов