ТОП-5 событий пятницы: иск против Зеленского из-за дела об убийстве и обмен пленными на грани срыва

РФ готова платить. Сегодня в Минске продолжились газовые переговоры в трехстороннем формате. По итогам дискуссии Россия предложила Украине круглую сумму в качестве газового арбитражного урегулирования. Так, "Газпром" готов выплатить "Нафтогазу" около 3 млрд долларов за прекращение судебного разбирательства из-за голубого топлива, и данная сумма соответствует решениям Стокгольмского арбитража. Известно, что Минэнерго России и "Газпром" не ответили на запросы о комментариях, а Министерство энергетики Украины и "Нафтогаз" от комментариев отказались. Тем временем, в российских СМИ решение арбитража называют "сугубо политическим" и заявляют, что у Киева также есть долг перед РФ.

Борьба с бюрократией. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс касательно функционирования электронного кабинета и упрощения работы ФОП. Как пояснил нам народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, цель данного законопроекта – избавить предпринимателей от многочисленных бюрократических процедур и бумажной волокиты.

"Эта советская книга об учете доходов теперь не будет обязательной. Все будет делаться в электронном виде. Мы облегчили учет, ничего не нужно будет писать от руки, - рассказывает Железняк. – Более того, мы значительно усиливаем функционал электронного кабинета налогоплательщиков. Вместо того, чтобы брать стопку бумаг, бежать в налоговую, стоять в очереди, вы будете заходить в свой электронный кабинет и с помощью нескольких кликов можете подать все документы, которые сейчас подаете в свою налоговую". Также, по словам Железняка, предприниматели смогут получать всю информацию в онлайн-режиме.

Иск против Авакова и Зеленского. Ветеран АТО Андрей Антоненко, который является подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, подал иск в суд против высшего руководства Украины о защите чести и достоинства. Ответчиками по иску выступают президент Владимир Зеленский, министр внутренних дел Арсен Аваков, первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

В иске отмечается, что должностные лица во время пресс-конференции, посвященной раскрытию дела об убийстве Павла Шеремета, полностью проигнорировали ст. 52 Конституции, которой закреплена презумпция невиновности. Более того, президент Владимир Зеленский, по мнению адвоката, делая заявления о расследовании, превысил свои конституционные полномочия. Третьей стороной в иске выступает ООО "ТРК Украина".

Не хотят на Донбасс. Обмен пленными между Украиной и РФ оказался на грани срыва. По данным российских СМИ, около 40 человек, которые должны быть переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей до конца этого года, отказались от обмена. Среди этих людей, в частности, есть те, кто просто не хочет возвращаться на оккупированную территорию Донбасса и те, кто хочет отбывать наказание до конца на подконтрольной Украине территории. Представители боевиков требуют от Украины "юридической очистки" для всех лиц, которые включены в списки на обмен. Речь идет о прекращении уголовного преследования данных лиц независимо от стадии расследования.

Новая монета. С сегодняшнего дня в Украине вводится в обращение новая монета номиналом в пять гривен. Так, на ней изображен украинский гетман, политический и государственный деятель Богдан Хмельницкий. Отметим, что дата введения в обращение новой монеты в 10 грн пока неизвестна: предположительно, это произойдет в середине 2020 года.