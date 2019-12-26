Каким был этот четверг: Украина договорилась с РФ и боевиками насчет газа и обмена пленными

Газовый вопрос. Украина и Россия сегодня договорились о продолжении транзита газа после 2020 года. Стороны решили подписать мировое соглашение до 29 декабря. Министр энергетики РФ Александр Новак объяснил, почему Россия в переговорах с Украиной по газу изменила свои требования и согласилась выплатить назначенный Стокгольмским арбитражем штраф. Министр счел такое решение компромиссным и взаимовыгодным, и надеется, что отношения двух стран в этом вопросе выйдут на новый уровень. В "Нафтогазе" же накануне опасались нечестных шагов со стороны России, когда РФ может отказаться от транзита через нашу страну, после того, как Украина отзовет все иски против "Газпрома". Впрочем, поводов для переживаний пока нет.

Возвращение из плена. Наконец-то стала известна дата обмена пленными между Украиной и так называемыми "ЛНР" и "ДНР". Долгожданное возвращение удерживаемых людей в формате "всех на всех" состоится уже в грядущее воскресенье, 29 декабря. Согласно последней информации, стороны определились с датой, однако продолжаются дискуссии насчет некоторых моментов обмена.

Новое оружие. В Днепропетровской области прошли испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана". Уникальная военная техника разработана по стандартам НАТО и не имеет аналогов в РФ. После испытательных гидровыстрелов предусмотрена стрельба инертными снарядами, после чего гаубицу калибром в 155 миллиметров снабдят боевыми.

Спасли три жизни. В Волынской области врачи впервые за 15 лет осуществили трансплантацию сердца. Сложнейшая операция прошла в Ковеле в Институте сердца Министерства здравоохранения Украины во главе с Борисом Тодуровым. Орган трансплантировали пациенту с выраженной дилятационной кардиомиопатией. А донором стал пациент с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой, у которого медики констатировали смерть мозга. Однако родственники дали согласие на проведение операции по изъятию органов умершего для дальнейшей пересадки. Таким образом, они спасли здоровье и жизнь сразу трем украинцам, ведь, помимо сердца, медики провели трансплантацию почек еще двум пациентам.