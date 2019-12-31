От веры до Нормандии: ТОП главных событий года в Украине

Уходящий год был для Украины невероятно насыщенным и выбрать действительно определяющие для страны события порой было сложно. И не всегда "героями месяца" становились политики или события на фронте. Нашлось место и вполне мирским и духовным радостям.



Январь: томос и приговор Януковичу

Итак, первый месяц года не был скудным на события. Достаточно вспомнить обвинительный приговор бывшему президенту Виктору Януковичу. Но мы отдали предпочтение предоставлению Православной Церкви Украины томоса об автокефалии 6 января. Церемония вручения томоса состоялась в соборе святого Юрия Вселенского патриархата. ПЦУ стала 15-й поместной православной церковью в мире. Многие украинцы небезосновательно восприняли решение Вселенского патриархата как восстановление исторической справедливости и избавление от еще одного инструмента российского влияния. В ПЦУ начали массово переходить религиозные общины. В настоящее время количество приходов и монастырей ПЦУ превышает 7 тысяч. По данным опросов ведущих социологических служб, около 70% жителей Украины назвали себя православными и большинство из них (свыше 43%) являются сторонниками ПЦУ.



Безусловно, в долгосрочной перспективе томос будет одним из определяющих факторов в становлении украинской государственности. Однако в настоящее время он усилил раскол не только среди православных в Украине, но и в мировом православии. Категорически отказались признать автокефалию ПЦУ православные церкви России, Польши и Сербии. При этом Элладская церковь и второй по значимости Александрийский патриархат поддержали томос.





Февраль: курс - на ЕС и НАТО

19 февраля президент Петр Порошенко подписал закон №9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)". Закон был принят 7 февраля, "за" проголосовали 335 нардепов.



Документ вносит изменения в несколько положений Основного закона. Так, пятый абзац преамбулы необходимо было дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".



Изменения в п. 5 ч. 1 ст. 85 предусматривают включение в полномочия Верховной Рады "определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".



Согласно изменениям в ст. 102, гарантом реализации стратегического евроатлантического курса Украины является президент. Кабинет министров, в соответствии с дополнениями в ст. 116, обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.



Кроме того, отменяется п.14 "Переходных положений", которым разрешается аренда украинских военных баз иностранными государствами. В соответствии с этим пунктом в аннексированном Крыму находилась база Черноморского флота России.





Март: сенсационный первый тур выборов

Первый месяц весны прошел под знаком первого тура выборов президента, который состоялся 31 марта. Всего Центризбирком Украины зарегистрировал 44 кандидата на пост главы государства, пятеро из которых позже сняли свои кандидатуры. Бюллетень для голосования установил рекорд — его длина составила 80 см, ширина — 20 см. Еще одной "фишкой" седьмых по счету выборов президента стала лидирующая тройка. Лидером избирательной гонки стал известный шоумен Владимир Зеленский, который до этого ни дня не пробыл в украинской политике и был выдвинут новосозданной партией "Слуга народа". А интрига в битве за выход во второй тур держалась практически до самого конца. В результате, Зеленский вышел во второй тур с результатом 30,24% голосов, а действующий на тот момент президент Петр Порошенко — 15,95%, лишь на 2,5% опередив основную конкурентку Юлию Тимошенко. Второй тур состоялся 21 апреля.





Апрель: первая победа Коломойского

Второй тур президентских выборов с его резонансными результатами немного затмил события 18-20 апреля, когда олигарх Игорь Коломойский выиграл сразу три судебных процесса против Украины по делу "ПриватБанка". Так, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров о неправомерности национализации "ПриватБанка". Этот же суд отменил и решение НБУ, которым был утвержден перечень связанных с "ПриватБанком" лиц, на основании которого было принято решение о национализации. "Вишенкой на торте" стало решение Печерского районного суда Киева 20 апреля о признании недействительным договора о личном поручительстве Коломойского по кредитам рефинансирования. Документ на сумму 9,2 млрд грн был подписан в 2015 году перед вхождением государства в капитал банка. "ПриватБанк" подал апелляции на решение Окружного админсуда. Рассмотрение дела начнется 31 января 2020 года.

Стоит напомнить, что "ПриватБанк" перешел в собственность государства 21 декабря 2016 года. На его докапитализацию было потрачено в общей сложности более 155 млрд грн.





Май: Зеленский и его первое решение

Украина получила самого молодого президента в своей истории. 20 мая состоялась инаугурация 41-летнего Владимира Зеленского, который победил во втором туре выборов с результатом 73,22%. В Верховной Раде было зарегистрировано 7 проектов постановлений с различными датами торжественного заседания по случаю инаугурации нового президента, но в итоге согласовали дату 20 мая. В своей инаугурационной речи Зеленский обещал добиться мира на Донбассе, а также обратился к жителям оккупированных территорий на русском языке, что вызвало неоднозначную реакцию в политикуме и в обществе. Также президент объявил о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Соответствующий указ был безуспешно обжалован в Конституционном суде.





Июнь: историческая победа украинского футбола

Началось политическое затишье перед очередной избирательной бурей и украинцы получили заряд позитива. Молодежная сборная Украины по футболу выиграла Чемпионат мира U-20, который проходил в Польше. Сборная Украины вышла в плей-офф с первого места в Группе В, где в трех играх одержала две победы и один раз сыграла вничью. Затем наши спортсмены разгромили Панаму (4:1) и минимально обыграли Колумбию и Италию.

В финале, который прошел 15 июня, украинские спортсмены одержали победу над "молодежкой" Южной Кореи со счетом 3:1. Дубль оформил Владислав Супряга (34, 52), а точку в матче поставил Георгий Цитаишвили (70). Украинский голкипер Андрей Лунин был признан лучшим вратарем чемпионата.





Июль: закон о государственном языке вступил в силу

Этот месяц прошел под знаком украинского языка и противостояния вокруг него. 16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите госязыка. Появились требования к уровню владения государственным языком для получения гражданства Украины, будут проводиться соответствующие экзамены с выдачей сертификатов. Предусмотрено создание курсов украинского языка для взрослых.



Согласно закону, владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны все без исключения госслужащие и чиновники всех рангов, сотрудники правоохранительных органов, работники заведений образования и сферы обслуживания, а также медики государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Закон также определяет особенности применения украинского языка в сфере культуры и СМИ. Через 5 лет квота украинского контента в эфире телеканалов должна составлять 90%. При этом действие закона не распространяется на частное общение и религиозные обряды.





Август: выборы в Раду и первое монобольшинство

В этом месяце официально зафиксирован еще один политический "рекорд". По итогам досрочных парламентских выборов, которые прошли 21 июля, из 22 политических сил партия "Слуга народа" получила большинство в Верховной Раде — 254 места. После череды политических скандалов с исключениями из фракции, в Раде насчитывается 248 "слуг народа". В тройку лидеров по итогам голосования с существенным отставанием вошли "Оппозиционная платформа — За жизнь" (13,05%) и "Батькивщина" (8,18%). 29 августа народные депутаты приняли присягу, назначили руководство ВР, сформировали фракции и группы, после чего начали работу в так называемом "турбо-режиме", который завершился в середине октября. Так, в первый день работы был утвержден новый состав Кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком, Руслан Рябошапка назначен генеральным прокурором, а Иван Баканов — главой Службы безопасности Украины.





Сентябрь: разговор Зеленского и Трампа - под микроскопом

Украина снова оказалась в эпицентре мировой политики. 25 сентября Государственный департамент США опубликовал стенограмму переговоров между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который состоялся еще в июле. Во время беседы Трамп просил Зеленского способствовать началу расследования в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США и вероятного конкурента на президентских выборах-2020 Джо Байдена. По мнению главы Белого дома, Байден-старший незаконно требовал увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины, который расследовал дело компании Burisma, членом правления которой был Хантер Байден. Зеленский, со своей стороны, заявил, что Руслан Рябошапка (на момент разговора еще не был генпрокуром) является "на 100% его человеком", будет назначен главой ГПУ и займется "делом Байдена".



Палата представителей США начала расследование в рамках процедуры импичмента Трампу и обвинила президента в превышении полномочий и препятствовании Конгрессу. 19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент. Последнее слово за Сенатом США.





Октябрь: в Украине появилась 1000 гривень

Нацбанк произвел "банкнотно-монетную революцию". 1 октября из оборота были окончательно выведены монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. А уже 25 октября в обращение введена купюра номиналом 1 тысяча гривень, которую напечатали в количестве 5 млн штук. Купюра станет самой крупной по номиналу с 2006 года и продолжит дизайн номинального ряда, который начал использоваться с 2014 года. Одной из причин введения новой банкноты, по словам представителей Нацбанка, стало то, что банкнот номиналом 500 грн стало "слишком много".



Так, размер купюры номиналом 1 тыс. грн составляет 75 мм на 160 мм. В цветовой гамме преобладает голубой цвет. У банкноты самый высокий уровень защиты. Присутствуют элементы защиты бумаги, а также флюоресцентная, инфракрасная и магнитная защита.





Ноябрь: начало разведения сил на Донбассе

И снова политика. Главным событием месяца стало зеркальное разведение сил и средств на линии разграничения на Донбассе на двух участках. Сначала был отведен на 1 км вглубь территории личный состав, а вторым этапом стал демонтаж инженерных сооружений. Отвод войск от Золотого-4 (Луганская область) начался 29 октября и завершился 1 ноября. Разведение сил в Петровском после нескольких срывов началось 9 ноября и завершилось 11 ноября. Министерство обороны Украины отчиталось, что 20 ноября был завершен процесс разминирования территории в районе Богдановки и Петровского. Первое разведение сил произошло еще в июне в районе Станицы Луганской. Участки разведения перешли под контроль Национальной полиции.





Декабрь: нормандский саммит и Путин с Зеленским тет-а-тет

Последний месяц года ознаменовался встречей лидеров стран-членов "нормандской четверки". Президенты Франции, Украины и России Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу 9 декабря в Париже. В кулуарах "нормандского саммита" состоялась первая встреча Путина и Зеленского тет-а-тет. По итогам саммита был подписан документ, согласно которому необходимо до конца текущего года обеспечить полное прекращение огня, провести обмен пленными в формате "всех на всех". Кроме того, Украина обязалась имплементировать "формулу Штайнмайера" в законодательство и закрепить "особый статус" за отдельными районами Донецкой и Луганской областей на постоянной основе.

Уже 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Киев выдал оккупантам 127 человек, а в Украину вернулись 76 пленников, из которых только 12 — военнослужащие. В Украину вернулся также журналист Станислав Асеев. Среди тех, кого передали в ОРДЛО, подозреваемые в убийстве 48 активистов Евромайдана пятеро сотрудников спецподразделения "Беркут", гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, воевавший на стороне боевиков, фигурант по одесскому "делу 2 мая" Сергей Долженков. А 14 человек отказались возвращаться на оккупированную территорию Донбасса.

2019-й год в одной картинке





Напомним, ранее издание "Комментарии" выяснило, что украинцев интересовало Сети в уходящем году. Мы проанализировали, какие видеоролики больше всего смотрели на YouTube, и выбрали топ самых громких проектов 2019 года.

Мы подвели научные итоги идут года — материал о громких технологических прорывах и важнейших научных открытия, которые доказывают: будущее, о котором мечтали фантасты XX века в своих книгах и фильмах, уже наступило.



Кроме того, наша редакция подготовила обзор из 12 самых резонансных и ярких событий этого года, за которыми следил весь мир и вспомнила самые громкие скандалы в Верховной Раде 2019 года.

Наконец, мы рассказали о наиболее важных, на наш взгляд, событиях 2019-го в сфере экономики Украины, которые отразились на жизни каждого жителя страны.