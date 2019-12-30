Главные события понедельника: эхо обмена с террористами и мировая с РФ по газу

Тема дня. В Офисе президента огласили полный список из 76 человек, которые несколько лет провели в плену на Донбассе и вчера вернулись в Украину. Большинство из экс-узников – гражданские лица, которых удерживали в так называемых изоляторах или тюрьмах за шпионскую или террористическую деятельность. К примеру, Аллу Ярмышко два года назад увезли из собственной квартиры в Донецке, обвинив в шпионаже. Дома же у Аллы остался сын с ограниченными возможностями, который не мог обойтись без помощи и содержания. По тем же обвинениям Марину Чуйкову задержали год назад на блокпосту, когда она возвращалась с временно оккупированной территории от больной матери домой, в Украину. В том же году боевики сняли с рейсового автобуса Александра Тимофеева. По словам его супруги, которая ехала вместе с ним и не была задержана, боевики не объяснили, почему задерживают Александра, и применили в его отношении пытки.

Тем временем, в Сети обнародовали информацию о том, кто находился в другом списке и вернулся на оккупированный Донбасс. Среди наиболее противоречивых решений обмена - бойцы киевского "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура, Александр Маринченко и замкомандира подразделения Олег Янишевский. Их обвиняют в расстреле 48 героев Небесной сотни на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. Также выданы оккупантам Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков, Владимир Дворников, которые 22 февраля 2015 года совершили теракт возле Дворца спорта в Харькове. В результате погибли 4 человека, в том числе 15-летний подросток и 18-летний студент.



Вернули не всех. В плену самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик могут оставаться еще около 300 наших сограждан. По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерии Лутковской, есть доказательство того, что около сотни человек все еще находятся в "изоляторах" террористов: у этих украинцев есть документы, и им передают передачки родные. Однако у гуманитарной группы есть предположение, что еще две сотни человек удерживают там без документов. Лутковская обещает, что об этих 300 украинцах не забудут и продолжат вести переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Мировая с РФ. В Вене сегодня завершились переговоры между представителями НАК "Нафтогаз Украины" и российского "Газпрома" относительно подписания нового газового контракта. По словам гендиректора ГТС Сергея Макогона, в 5:30 утра они практически завершили круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с "Газпромом". В результате, Украина и российский "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Иван Лищина, который не смог раскрыть подробности сделки, так как документ конфиденциален. С украинской стороны соглашение подписал министр юстиции Денис Малюська, с российской — заместитель главы правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.

Лоукостер – без лицензии. Авиационные власти Италии ENAC приостановили лицензию популярного в Украине лоукостера Ernest Airlines. Как известно, воздушные судна этой компании летают в Италию из четырех украинских городов: Киева, Одессы, Львова и Харькова.

Согласно запрету, Ernest Airlines уже не может продавать билеты, однако совершит рейсы в новогодние праздники, чтобы не подвести пассажиров, которые приобрели тикеты ранее. В ENAC рапортуют: санкции в отношении авиакомпании не связаны с нарушением правил безопасности, а лишь обоснованы регламентом "Об общих правилах осуществления авиаперевозок" в пределах ЕС. Если Ernest Airlines предоставит гарантии, предусмотренные законом, то лицензию восстановят.