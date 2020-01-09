Четверг в Украине: траур по погибшим рейса "Тегеран - Киев" и убытки из-за "Турецкого потока"

Скорбим. Сегодняшний день в Украине стал днем траура в связи с авиакатастрофой в Иране, которая унесла жизни 176 человек. Среди погибших украинцев – 9 членов экипажа "МАУ", а также двое пассажиров.

Напомним, трагедия произошла накануне около 6:00 по местному времени. Сейчас в СНБО рассматривают четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета. Есть еще три версии, детали которых пока не озвучивают. Тем временем, зарубежные эксперты, которые работают на месте крушения "Боинга", версию с ракетой опровергают. Кроме того, уже найдены черные ящики, которые получили повреждения: часть информации с них утеряна. Однако известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт, вблизи которого и произошло ЧП.

В Иране уже начали идентификацию личностей погибших. Из-за второго взрыва, который произошел после падения, опознать некоторых жертв будет непросто. В дальнейшем правоохранители надеются получить генетические образцы от родственников погибших, после чего их сравнят с образцами тел.

Транзит газа. Из-за "Турецкого потока", который запустили вчера, снижение транзита газа через Украину в 2020 году составит около 15 млрд кубометров. По словам главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, с 1 января транзит газа через Украину по Балканскому направлению осуществляется только для потребностей Молдовы и Румынии. В то же время Турция, Болгария и другие страны уже не получают газ через Украину.

Новый прогноз. Украинская экономика в 2020 году должна вырасти на 3,7%. Такой прогноз содержится в новом обзоре Всемирного банка по глобальным экономическим перспективам за январь 2020 года.

Согласно ожиданиям Всемирного банка, рост ВВП Украины ускорится до 3,7%. Последний прогноз более позитивен, чем 6 месяцев назад: тогда рост ВВП банкиры предполагали на уровне 3,4%. Также Всемирный банк прогнозирует, что в последующие два года экономика Украины вырастет на 4,2%.