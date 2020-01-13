ТОП событий понедельника: до 81 тыс грн штрафа за "кнопкодавство" и версии "неслучайного" попадания ракеты в украинский самолет

Наказание для "кнопкодавов". Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал закон о введении ответственности за неперсональное голосование в Верховной Раде – так называемое "кнопкодавство". Теперь за умышленное голосование депутатом вместо другого парламентария вводится уголовная ответственность: избранникам придется заплатить штраф от 51 до 81 тыс. гривен.

Крушение лайнера "МАУ". В мире продолжают оплакивать 176 жертв – пассажиров и украинский экипаж рейса "Тегеран – Киев", который 8 января сбила иранская ракета. Пока в Иране продолжаются митинги с требованием от главы государства уйти в отставку, следователи СБУ начали досудебное расследование в связи крушением лайнера Boeing 737 по трем статьям УК: "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта", "Умышленное убийство" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

В Иране украинские спецы исследуют уцелевшие обломки самолета, которые разложили на открытой площадке. Кроме того, наши эксперты сортируют и складывают личные вещи погибших.

Тем временем эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно версий, что уничтожение самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране ракетами было не трагической случайностью, а целенаправленными действиями. "Человеческий фактор", а также "угроза вторжения США", обозначенные властями Ирана как основные причины трагедии, подвергаются сомнению. Среди конспирологических версий рассматриваются действия людей, заинтересованных в ослаблении позиций КСИР. Мол, именно КСИР мешает воплотить в жизнь ядерную сделку, заключенную между США и Ираном. Еще одно предположение – "рука Кремля": якобы КСИР действовал совместно с Москвой, а уничтожение самолета хотели выдать за американский удар. Либо же, по мнению экспертов, могут быть причастны США. Дескать, то ли республиканцы, то ли демократы пытаются ослабить позиции друг друга в преддверии выборов президента, намеченных на осень. Политолог, общественный деятель Александр Лазарев уверен, что ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке, что привело к трагедии рейса PS752, нужно рассматривать комплексно и разбираться в первопричинах.

Новый стандарт. Сегодня в Украине начали действовать банковские счета международного стандарта IBAN. Переход всех расчетов на новый для нас стандарт сделает более комфортным оформление документов. Отметим, что IBAN начали вводить в августе прошлого года, и теперь номер банковского счета по стандарту IBAN состоит из 29 символов: код Украины UA (2 буквы), контрольный разряд (2 цифры), код банка (6 цифр). Теперь благодаря новому стандарту станет проще и удобнее определить по номеру счета банк, в котором этот счет открыт.

Дело в отношении Трубы. Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство в отношении экс-главы Госбюро расследований Романа Трубы по факту его разглашения данных досудебного следствия, что могло стать помехой для объективного производства. С инициативной об открытии производства выступил экс-нардеп от "Блока Петра Порошенко" - Алексей Гончаренко. Он говорит, что Труба, будучи на должности начальника ГБР, якобы цинично относился к данным, полученных в рамках его компетенции, и неоднократно нарушал закон.

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