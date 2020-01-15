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ТОП-5 событий среды: помощь семьям погибших в Иране и самороспуск Госдумы РФ

Сегодня депутат Соболев пообещал 2 млн вознаграждения за информацию о заказчике убийства, а НАПК получил нового главу

сегодня, 19:45
Автор:

• Елена Волкова

Эхо трагедии. Сегодня – ровно неделя со дня авиакатастрофы в Иране с участием лайнера фирмы "МАУ", в результате которой из-за якобы случайно выпущенной ракеты погибло 176 человек. Сегодня родные и близкие 11 погибших украинцев принесли в "Борисполь" цветы, фотографии и зажгли свечи в память о жертвах крушения.

Тем временем, в Кабмине отчитались, что в течение недели выплатят материальные компенсации близким погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" по 200 000 гривен. Кроме того, Украина через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции требует компенсаций от правительства Ирана.

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Убийство ребенка. Депутат киевского областного совета Вячеслав Соболев пообещал выплатить  2 млн грн вознаграждения тому, кто поможет выйти на след заказчика его убийства. Напомним, в  результате снайперского выстрела погиб сын Соболева – 3-летний Саша. Депутат уточнил, что готов направить вознаграждение на нужды полиции, если информацию получат правоохранители. Соболев также сообщил, что, по крайней мере, два человека, причастные к покушению, "гуляют по стране".

Назначение. Кабинет министров Украины сегодня назначил главой Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова, который ранее занимал должность  прокурора департамента надзора за соблюдением законов. 

О новом главе НАПК известно, что он  имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры более 10 лет и поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями. Главное требование к Новикову – искоренить коррупцию на всех уровнях.

Госдума - в отставке. Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым сегодня подало в отставку в полном составе. Данное решение озвучили после послания президента РФ Владимира Путина, в котором российский лидер озвучил изменения в Конституцию РФ.  Он поручил кабмину Медведева временно выполнять обязанности до назначения нового правительства. Кроме того, Путин решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначить на эту должность того же Медведева.

Доходы министров. Сегодня в Сети появилась информация о том, какую зарплату получили министры в декабре минувшего года.  "Лидером" стал министр иностранных дел Вадим Пристайко, который получил 234 тысячи гривен. Министру юстиции Денису Малюське выдали 226 тыс. грн, а министр соцполитики Юлия Соколовская получила 217 тыс. грн.

У других чиновников зарплаты меньше, но тоже внушительные. Так, к примеру, за декабрь министр по делам ветеранов Оксана Коляда получила зарплату в размере 159 тысяч гривен, министру обороны Андрею Загороднюку досталось меньше – 97 тыс. грн.  Вице-премьер по интеграции Дмитрий Кулеба получил 87 000, а работу министра Дмитрия Дубилета оценили в 17 тысяч гривен.


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Источник: https://comments.ua/
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