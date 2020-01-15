ТОП-5 событий среды: помощь семьям погибших в Иране и самороспуск Госдумы РФ

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Эхо трагедии. Сегодня – ровно неделя со дня авиакатастрофы в Иране с участием лайнера фирмы "МАУ", в результате которой из-за якобы случайно выпущенной ракеты погибло 176 человек. Сегодня родные и близкие 11 погибших украинцев принесли в "Борисполь" цветы, фотографии и зажгли свечи в память о жертвах крушения.
Тем временем, в Кабмине отчитались, что в течение недели выплатят материальные компенсации близким погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" по 200 000 гривен. Кроме того, Украина через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции требует компенсаций от правительства Ирана.
Убийство ребенка. Депутат киевского областного совета Вячеслав Соболев пообещал выплатить 2 млн грн вознаграждения тому, кто поможет выйти на след заказчика его убийства. Напомним, в результате снайперского выстрела погиб сын Соболева – 3-летний Саша. Депутат уточнил, что готов направить вознаграждение на нужды полиции, если информацию получат правоохранители. Соболев также сообщил, что, по крайней мере, два человека, причастные к покушению, "гуляют по стране".
Назначение. Кабинет министров Украины сегодня назначил главой Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова, который ранее занимал должность прокурора департамента надзора за соблюдением законов.О новом главе НАПК известно, что он имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры более 10 лет и поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями. Главное требование к Новикову – искоренить коррупцию на всех уровнях.
Госдума - в отставке. Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым сегодня подало в отставку в полном составе. Данное решение озвучили после послания президента РФ Владимира Путина, в котором российский лидер озвучил изменения в Конституцию РФ. Он поручил кабмину Медведева временно выполнять обязанности до назначения нового правительства. Кроме того, Путин решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначить на эту должность того же Медведева.
Доходы министров. Сегодня в Сети появилась информация о том, какую зарплату получили министры в декабре минувшего года. "Лидером" стал министр иностранных дел Вадим Пристайко, который получил 234 тысячи гривен. Министру юстиции Денису Малюське выдали 226 тыс. грн, а министр соцполитики Юлия Соколовская получила 217 тыс. грн.
У других чиновников зарплаты меньше, но тоже внушительные. Так, к примеру, за декабрь министр по делам ветеранов Оксана Коляда получила зарплату в размере 159 тысяч гривен, министру обороны Андрею Загороднюку досталось меньше – 97 тыс. грн. Вице-премьер по интеграции Дмитрий Кулеба получил 87 000, а работу министра Дмитрия Дубилета оценили в 17 тысяч гривен.
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