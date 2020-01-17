ТОП событий пятницы: заявление Гончарука об отставке и миллионы Януковича под арестом

Заявление об уходе. Сегодня утром, на следующий день после скандала с прослушкой, где премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы называет себя "профаном в экономике", чиновник сделал резонансное заявление. Он сообщил, что подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. На своей странице в Facebook премьер-министр написал, что за последние четыре месяца команда Зеленского много работала над изменением страны. Гончарук перечислил такие достижения: переход газотранспортной системы на европейские правила, новый транзитный договор, перезагрузки на постах органов госвласти, переговоры с Международным валютным фондом, улучшение позиций Украины в международных рейтингах и другое.

Кроме того, он напомнил о скандале вокруг "прослушки". По словам Гончарука, слитые в сеть материалы смонтированы из "фрагментов записей совещаний" в Кабмине. В пресс-службе Офиса президента подтвердили, что Зеленский получил поданное премьер-министром заявление об отставке и рассмотрит его. О решении главы государства сообщат отдельно.

Тем временем Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам в течение двух недель установить причастных к записи закрытого совещания у премьер-министра Алексея Гончарука с участием министров экономического блока, руководства Национального банка и представителей Офиса президента.

Отчет по катастрофе в Иране. Сегодня во время выступления в Верховной Раде министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал первоначальную позицию посольства Украины в Иране, которое отрицало, что причиной катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" мог стать ракетный удар. Напомним, трагедия произошла 8 января и унесла жизни 176 человек, среди которых – 11 украинцев.

Пристайко назвал первоначальные заявления "первой реакцией в состоянии шока, который пережило наше посольство, прибыв на место крушения". По словам главы МИД, дипломаты сделали ошибку в том, что подали информацию, полученную от иранской стороны, официально, не указав, что это информация Ирана.

Миллионы Януковича. Суд наложил арест на 247 млн грн, которые принадлежат окружению экс-президента Украины Виктора Януковича. Средства были арестованы в рамках уголовного производства по отмыванию доходов от финансовых операций. Известно, что миллионы уже передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). В данный момент следователи изучают законность нахождения средств ПАО "Всеукраинский банк развития" на счетах "Международного инвестиционного банка" и устанавливают причастных к этому решению.

Позиция Кремля. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что последний саммит лидеров стран "нормандского формата" подтвердил право оккупированного Донбасса на "языковое самоопределение". По его словам, кризис в Украине спровоцировала попытка "майданных властей" отменить закон, который разрешал предоставлять языкам статус "региональных". Кроме того, Лавров продолжает настаивать на безальтернативности минских соглашений и "формулы Штайнмайера", а также призывает украинское руководство начать прямые переговоры с представителями ОРДЛО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!