ТОП событий среды: "глобальный кризис" устами Зеленского и мутация коронавируса, вышедшего за пределы Китая

Зеленский в Швейцарии. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступил на экономическом форуме в Давосе. Гарант заявил, что во время глобального кризиса, когда планета переживает постоянные природные катаклизмы, а его родная страна уже шестой год находится в состоянии войны, риторического выражения обеспокоенности со стороны мировой общественности крайне мало.

Зеленский отметил, что в то время, когда жители Донбасса переживают стрельбу, в Австралии бушуют пожары, мир находится в постоянной экономической и военной нестабильности, острые публикации и официальные заявления послов ведущих стран не помогают международному сообществу делать выводы из сложившейся ситуации. По словам президента, как правило, через несколько дней любая трагедия теряется в новых новостных повестках, и все идет по кругу.

Кроме того, Владимир Зеленский встретился с председателем правления компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном - с одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и аграрную логистику в Украине. В контексте предстоящего внедрения рынка земли глава государства отметил, что Украина будет рада сотрудничеству с Cargill Financial в запуске инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретения новейшей агротехники.

Против разведения. Украинская сторона высказалась против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, потому что это противоречит "минским соглашениям", и по сути заморозит конфликт на Востоке Украины. Такое мнение высказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Также он отметил, что разведение линии сил протяженностью в 410 км может занять годы, и этот процесс не может длиться так долго.

Опасность вируса. Коронавирус, который вспыхнул в Китае и унес жизни девяти человек, может мутировать и распространиться далеко за пределы государства. В частности, первые случаи заболевания уже выявили в США и России.

Согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. В Ухане, где зафиксировали первые случаи инфицирования, призвали местных жителей не покидать город, а иногородних – не въезжать сюда. Сейчас под присмотром медиков находятся 1394 человека с подозрением на коронавирус.

"Болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. Уже известно, что вирус адаптируется и мутирует", - сообщили в Китае, где пневмонией, которую вызвал коронавирус, уже заболело около 500 человек.

Ради прозрачности. В компании НАК "Нафтогаз Украины" сегодня произошли кадровые перестановки. Так, в состав правления вошли директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, финансовый директор группы Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации Отто Ватерландер. Этими изменениями наблюдательный совет поддержал стремление главы правления Андрея Коболева трансформировать "Нафтогаз", повысить его эффективность и производительность, усилить способность группы выполнять задания акционера. Отметили также, что решения будут приниматься прозрачно, а руководители становятся более подотчетными.

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