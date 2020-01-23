ТОП событий четверга: "недоумение" из-за жеста Зеленского и "налоговые каникулы" от Гончарука

"Недоумение" в Израиле. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский пребывает в Израиле, где проходит Всемирный форум памяти Холокоста. Впрочем, жест украинского лидера вызвал недоумение у сотрудников мемориального центра. Все дело в том, что Зеленский узнал, что на мероприятии не хватило мест для людей, которые пережили в свое время страшную трагедию. Поэтому украинская делегация решила свои места передать "тем, кому они нужнее". По мнению Зеленского, такая ситуация не повлияет на чествование памяти жертв. Сам же президент, как и планировал, встретился с лидером Израиля, премьер-министром и спикером Кнессета.

Однако израильский мемориальный центр "Яд Вашем" заявил, что жест Владимира Зеленского "озадачивает" и "вызывает недоумение". Мол, они приложили все усилия, чтобы дать возможность пережившим нацистский геноцид посетить международную церемонию, но мероприятие не могло уместить всех.

"Налоговые каникулы". Во время сегодняшнего "Украинского завтрака" в Давосе Украина предложила ряд преимуществ для инвесторов. Так, премьер-министр Алексей Гончарук предоставил по три "интересных условия каждому инвестору". Во-первых, инвестор, вложивший более 100 млн долларов в Украину, получит прямые гарантии от правительства. Речь идет о принятии Радой специального закона, предоставляющего Кабмину мандат на решение вопросов от инвесторов. Во-вторых, инвесторам, которые берут участие в приватизации, предлагают "налоговые каникулы" - освобождение от налога на прибыль на период до 5-ти лет. И в-третьих, в Украине хотят сформировать специальный международный арбитраж, чтобы он решал меньшие инвестиционные требования (около 10 млн долларов и ниже), которые были бы чрезмерно дорогими для передачи в арбитраж.

Смертельный вирус. В Китае продолжает бушевать коронавирус, которым заболело более 600 человек и 17, в результате, скончались. Ученые пришли к выводу, что заразить население в Китае коронавирусом могла змея. По данным исследования, опубликованного в Журнале медицинской вирусологии, наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры. Однако данная версия требует доказательств, в частности, опытным путем с экспериментами на животных. Китайский профессор в Германии прогнозирует, что эпидемия достигнет своего пика в марте, а продолжиться может до мая.

Дороги - на ремонт. В этом году "Укравтодор" планирует строительство и реконструкцию девяти объездных путей общей протяженностью 101,5 км. Так, продолжат строительство объездных дорог в Житомире, Ровно, Полтаве, Днепре и Дунаевке на участке между Черновцами и Хмельницким. Кроме того, начнут строить объездные пути вокруг Львова и Тернополя, в городе Кобеляки Полтавской области, а также в городе Берегово на границе с Венгрией. Новые объездные дороги помогут усилить безопасность движения, качество воздуха, сроки эксплуатации дорожного покрытия и уменьшить количество аварий.

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