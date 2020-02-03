ТОП-5 событий понедельника: "Слава Украине!" от Эрдогана и собственный тест на коронавирус

Эрдоган в Украине. Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел с рабочим визитом в Украину. Возле Мариинского дворца во время встречи глава Турции и президент Украины Владимир Зеленский традиционно осмотрели строй почетного караула. Эрдоган поприветствовал наших военных словами "Слава Украине!", после чего лидеры государств послушали национальные гимны двух стран и отправились на личные переговоры.

. В Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус , о чем сообщают источники в Министерстве здравоохранения и СНБО, предполагая, что первые результаты могут быть готовы через две недели. Над созданием теста работают лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и ученые Института геронтологии НАМН Украины. Этот тест позволит при помощи слюны определить, есть ли в организме китайский вирус. К слову, сейчас в Украине есть небольшое количество тест-систем, которые дорогие и дефицитны во всем мире. Кроме того, Украина ведет переговоры о закупке тестовых систем у Германии. Предварительная цена одного теста - 1500 евро.

Наказание для нардепа. В партии "Слуга народа" рассматривают исключение из парламентской фракции оскандалившегося Евгения Брагара, который на днях в эфире одного из телеканалов предложил пенсионерке продать собаку, чтобы расплатиться за коммуналку. По словам нардепа Александра Корниенко, они обсуждают эту ситуацию же третий день, однако решение принять не так просто, ведь формально Брагар ничего не нарушил. Коллега оскандалившегося "слуги" добавил, что тот сожалеет о сказанном.

Иран заявил, что после утечки аудиозаписи переговоров с пилотом их самолета они больше не будут делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в распоряжении украинской стороны есть запись, которая доказывает, что Иран с самого начала знал об обстреле украинского самолета "МАУ" ракетой. Из записи, которую обнародовали украинские СМИ, ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв.

В Иране же заявили, что аудиофайл был частью доказательств, которые украинским экспертам предоставили в рамках совместного расследования. В связи с этим делиться с Украиной результатами расследования больше не будут.

Старт записи на ВНО. В Украине сегодня стартовала регистрация школьников для участия во внешнем независимом оценивании. Ожидается, что во ВНО примут участие более 346 тыс. учеников, которые завершают полное среднее образование. В тестах могут участвовать также выпускники прошлых лет. Тесты ВНО проверят знания по 11 дисциплинам, абитуриенты же могут сдавать их максимум по 4-м школьным предметам. Регистрация на ВНО продлится до 24 марта.

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