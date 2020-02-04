"Провал" сокращения нардепов и новый скандал с Кивой: каким был этот вторник

Сокращение Рады. Сегодня, 4 февраля, Верховная Рада 236 голосами "за" предварительно одобрила уменьшение конституционного количества нардепов с 450 до 300, а также выборы по пропорциональной избирательной системе. Впрочем, некоторые эксперты назвали произошедшее "провалом", ведь для того, чтобы закон вступил в силу, нужно минимум 300 голосов. Так, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов считает, что идея сокращения количества депутатов похоронена в этом парламенте. "Всего лишь 236 голосов – это провал. И даже ОПЗЖ, пожалуй, голосовала, чтобы выполнить публичные обещания, но без надежды на окончательный успех, – подчеркивает Попов. – Ближайшее возможное голосование, когда понадобится 300 голосов, состоится в сентябре-2020. К этому времени стартует кампания по местным выборам, и у партии власти останется еще меньше союзников. Более того, часть обиженных отстранением от местных выборов депутатов "Слуги народа" также могут превратиться во внутреннюю фронду".

Увольнение первого министра. Парламентарии уволили первого министра правительства Алексея Гончарука – главу министерства развития общин и территорий Алену Бабак, которая написала заявление на увольнение с должности. На ее место парламент назначил нынешнего главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля. Ранее чиновник возглавлял Бурштынскую ТЭС, а до этого он был главой департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации. Также он работал заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.

Новый скандал. Под прицелы фотокамер вновь попали неоднозначные переписки парламентариев во время заседания Верховной Рады. Так, появилась информация, что якобы нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива и российский политик Владимир Жириновский переписывались сегодня, когда в парламенте кипела работа. Позже Кива прокомментировал обнародованное видео. На вопрос о том, действительно ли сегодня в стенах парламента политик переписывался с депутатом Госдумы России Владимиром Жириновским, Кива ответил так: "Серьезно? И что? Господи, а кто это по вашему? Это был Дед Мороз, как пример". Далее Кива добавил, что не в курсе, что именно "подсмотрели журналисты", и ему необходимо перечитать свои переписки, поскольку утром было много информации.

"А в чем проблема, я прошу прощения? Государственная Дума России, парламентарий, мы же стараемся как-то найти компромиссы и точки соприкосновения. Нам же нужно вернуть территории и восстановить экономические отношения, которые укрепят благосостояние украинского народа", - сказал Кива. Политик добавил, что знаком с Жириновским дистанционно, а в Россию "не въезжает".

Учеба для "слуг". Сегодня стало известно, что для народных депутатов от "Слуги народа" снова организуют тренинги, но на этот раз в пятизвездочный отель в Трускавец никто не поедет. Весной парламентарии будут учиться на базе партийного офиса, где заработает учебный центр. Нардепов будут обучать коммуникации в эфирах, работе с гражданами, а также законотворческим вопросам.

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