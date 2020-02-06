Первая кровь из-за рынка земли и государство в смартфоне: каким был этот четверг

Потасовки в парламенте. Сегодняшнее заседание Рады можно назвать одним из самих жарких в этом году. В парламенте рассматривали закон о рынке земли, и из-за разногласий между нардепами произошла потасовка. Фракции “Батьківщина” и "Оппозиционная платформа — За жизнь" хотели заблокировать трибуну и президиум Рады, в результате чего произошла драка со "Слугами народа". В результате лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко заняла место спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Тимошенко оторвала провода у главного микрофона на месте спикера парламента, повредив до крови большой палец. Как рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, "за нанесение ущерба государственному имуществу" Тимошенко грозит наказание: ей придется возместить материальный ущерб. А вот если политик этого не сделает, отметил нардеп, она рискует понести уголовную ответственность.

Услуги в смартфоне. Президент Владимир Зеленский представил мобильный сервис "Действие" в рамках реализации программы "Государство в смартфоне". По словам главы государства, он мечтает кардинально изменить формат отношений между чиновником и гражданином страны. Мол, государство должно быть для человека просто сервисом. По словам президента, на создание приложения ушло полгода, и оно уже доступно в Apple Store и Google Play. Благодаря ему, в частности, украинцы могут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне. А до весны пользователи получат доступ к цифровым паспортам.

Китайский вирус. Источником нового коронавируса, который распространился из Уханя, стало мясо диких животных. Такое мнение высказали китайские ученые, полагая, что вирус передается человеку при употреблении мяса в пищу. По мнению экспертов, источник вируса напрямую связан с торговлей дикими животными, которая осуществляется незаконно. На сегодняшний день вирус унес жизни почти 600 человек, а количество инфицированных превышает 28 тысяч во всем мире.

Стихия. В Украине сегодня боролись с последствиями непогоды. Из-за сильного ветра и метели без света остались около 600 населенных пунктов. Так, согласно информации спасателей, "лидером" стала Одесская область, где были обесточены 137 населенных пунктов. Как передают пользователи соцсетей, десятки массивных деревьев упали в Днепре. А на трассе М03 "Киев-Довжанский" на скользком подъеме образовалась пробка. По информации спасателей, в заложниках оказались водители фур с грузом 20-50 тонн.

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