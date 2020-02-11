ТОП-5 событий вторника: "потеря" Богдана и российский куратор Козак

Ротации. Самой громкой новостью сегодняшнего дня стало увольнение Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Президент Владимир Зеленский назначил на его место своего советника Андрея Ермака, а также рассказал о том, что в его команде существуют внутренние конфликты. По словам президента, он всегда выступал против конфликтов, потому что в них нет ни победителей, ни побежденных, однако из-за этого приходится терять время и кадры. Зеленский также отметил, что он работает не только с теми людьми, которым доверяет.

Коронавирус в Украине. С сегодняшнего дня под наблюдением находится пять приезжих из Китая украинцев, у которых взяли пробы на наличие коронавируса в крови. По словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, они обратились за медпомощью по возвращению домой. Со всеми людьми, которые прилетели из Китая, налажен постоянный телефонный контакт, они в курсе, какие симптомы у китайского вируса, и в случае ухудшения самочувствия знают, куда обращаться. Известно, что число жертв коронавируса в Китае увеличилось за сутки на 108 человек. В общей сложности умерли 1016 местных жителя, а 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

Козак от РФ. В Кремле сегодня назначили нового куратора по Украине. В круг обязанностей заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака войдут вопросы интеграции и украинской проблематики. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", - сказал Песков. Пресс-секретарь добавил, что более точные формулировки обязанностей будут представлены позднее, поскольку пока не формализированы. На вопрос, будет ли Дмитрий Козак заниматься интеграцией России и Украины, Песков ответил отрицательно и уточнил, что у России есть много других успешных интеграционных процессов.

Армия до 20 лет. Правительство утвердит нормативный акт, которым будет урегулирован вопрос срочной службы в армии юношей 18-19 лет. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, по словам которого призывники, которым не исполнилось 20 лет, получат возможность служить в ВСУ только при наличии письменного заявления. Кроме того, он заверил, что Минобороны будет бороться со взятками за отсрочку от армии и жестко контролировать военкоматы, чтобы отменить практику призыва в армию юношей прямо с улицы.

Грандиозный обмен молодежью. Правительство готовит программу обмена молодежи между областями Украины, которая будет реализована во второй половине года. Проект рассчитан на обмен 100 тыс. человек и станет крупнейшим в Восточной Европе. Сама программа предусматривает несколько тематических модулей: волонтерство, неформальное обучение и культурный блок длительностью пять дней. Регистрацию на участие в программе обмена между областями обещают открыть в марте.

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