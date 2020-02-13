ТОП событий четверга: гибель украинцев в России и стрельба в Харькове

Смертельное ДТП. Сегодня ночью на границе с Белоруссией на 484-м км трассы "Санкт-Петербург – Невель" во Псковской области РФ разбился украинский автомобиль. Лоб в лоб столкнулись частный микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo. В полиции рассказали, что автобус с украинскими номерами направлялся в Киев: пассажиры ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга. Также известно, что микроавтобус не был маршрутным: это авто вместимостью 8 человек категории "Б". В результате, в аварии погибло 7 наших сограждан, передают в МИД Украины. В ГИБДД РФ говорят о том, что сейчас за жизнь борется еще один украинец, состояние которого оценивают как тяжелое.

Стрельба. Утром 13 февраля в больницу Харькова доставили мужчину с огнестрельными ранениями, который находится после операции в тяжелом состоянии. В Сети же сообщают, что тот стал жертвой копов. Информацию в патрульной полиции Харьковщины пообещали предоставить позже. Между тем, в соцсетях сообщают, что экипаж полиции получил ориентировку относительно водителя в состоянии алкогольного опьянения и пытался остановить Subaru Forester. Водитель не хотел останавливаться по требованию правоохранителей и нарушал ПДД. Машина якобы остановилась в поле под Харьковом. Когда к авто подошел командир роты, водитель попытался осуществить на него наезд. Полицейский в ответ якобы трижды выстрелил в сторону автомобиля. Две пули попали в пассажира, который находился на заднем сидении машины. Автомобиль и водителя задержали возле больницы, куда последний доставил пострадавшего. У полицейского диагностировали ушиб средней трети правого бедра. У пассажира - два огнестрельных ранения правой лопатки и поясницы.

Удар с воздуха. Сегодня стало известно о том, что малому бронированному артиллерийскому катеру "Бердянск", который был захвачен российскими пограничниками в Керченском проливе, нанесли удар с воздуха. По словам заместителя представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Лоссовского, об этом факте свидетельствует баллистическая экспертиза.

"Мы хотели бы обратить внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018 года. Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России", - сказал Лоссовский. По словам дипломата, результаты экспертизы четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018-го. Сейчас корабли "Яны Капу" и "Никополь" находятся на ремонте.

Коронавирус. Резкое увеличение случаев заражения коронавирусом связано с введением в Китае новых правил диагностики, передают в Министерстве здравоохранения Украины. Так, в наиболее пострадавшей от эпидемии китайской провинции Хубей врачи стали проводить компьютерную томографию легких, помимо лабораторных исследований и анализа симптомов.

По данным на сегодня, в мире зафиксировали 60 331 случаев нового заражения коронавирусом COVID-19, из этого число умерших – 1369. Отмечается, что 80% из общего числа заражения приходятся на провинцию Хубей в Китае. За пределами страны зарегистрировано 455 случаев в 24 странах. В Минздраве подчеркивают, что в нашем государстве инфицированных нет.

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