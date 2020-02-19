"Яичная атака" для директора НАБУ и новое пристанище для беглецов от коронавируса

Эвакуация. В китайский Ухань сегодня отправили спецрейс, на котором уже завтра вернутся домой 74 граждан Украины и других государств. 49 украинцев по прилете будут обязаны пройти карантин, и сегодня стало известно, какой же из регионов готов принять людей, эвакуированных с места эпидемии коронавируса.

Известно, что полсотни людей ждут в Одессе, где главной госпитальной базой станет инфекционная больница: там уже подготовили 20 боксов на 65 мест. Кроме того, больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы, и все реанимационные отделения области приведены в полную готовность. В области создали бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительные тренинги. В то же время, Ровненская ОГА официально отказалась принимать эвакуированных из Китая украинцев.

Митинг с яйцами. В Киеве у входа в здание Офиса генерального прокурора сегодня выставили десятки лотков яиц с надписью "Сытник – вон!". Митинговали аграрии, требуя уволить директора НАБУ Артема Сытника, которые пригнали фуру с антирекламой чиновника, скандировали лозунги с плакатами в руках, а после - устроили "яичную акцию". Люди говорят, что якобы незаконные действия силовиков могут сорвать посевную кампанию, остановить работу птицекомплексов и оставить без работы тысячей людей.

Помощь экс-пленным. В Украине будет действовать Комиссия, которая займется вопросами политзаключенных, незаконно удерживаемых в России и на оккупированных территориях Украины. По словам премьера Алексея Гончарука, ранее этих комиссий было две. Однако работа Единой комиссии, по его словам, поможет максимально качественно и своевременно оказывать помощь, в том числе материальную, тем, кто вернулся из плена.

Стрельба. Сегодня ночью в Белой Церкви мужчина открыл хаотичную стрельбу по прохожим. Как сообщили правоохранители, о звуках выстрелов им сообщил местный житель, и на место тут же отправились наряды полиции. Выяснилось, что мужчина – гражданин Белой Церкви – подъехал на своем авто и открыл огонь из пистолета по неизвестным людям. К счастью, в результате беспорядочной стрельбы никто не пострадал. Вскоре 36-летнего дебошира задержали: оказалось, что палить с пистолета он начал в состоянии алкогольного опьянения. Во время обыска у стрелка нашли пистолет и гильзы. Полиция открыла по данному факту производство по статье "Хулиганство".

Авария с автобусом. В Николаевской области ночью на 296 километре автодороги "Киев-Одесса" произошло ДТП. Пассажирский автобус Temsa Diamond сообщением "Одесса-Киев" столкнулся с грузовиком Volvo. В результате пострадали 17 пассажиров автобуса и водитель, которого вытаскивали спасатели с помощью спецоборудования.

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