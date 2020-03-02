Произвол россиян на Донбассе, "отставка" Гончарука и зверское убийство в Харькове: каким был этот понедельник

Арест Мельничука. Бывшего депутата и первого командира добровольческого батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали в Греции во время пограничного контроля. Об этом экс-нардеп сам рассказал на своей странице в Facebook. Сергей Мельничук уверен: его остановили по требованию России. Именно она создала его профиль в базе розыска "Интерпола". Бывшего парламентария остановили на греческой границе, когда он вместе с семьей попытался заехать в Грецию с Болгарии. В это время вместе с ним была его жена, которая сейчас на седьмом месяце беременности, а также их девятимесячный сын.

Коронавирус. В Украине сейчас исследуют на коронавирус анализы 4 людей. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Никаких случаев заражения "китайским" вирусом на сегодня в Украине не выявлено, подчеркнул Ляшко. Так, вчера завершилось тестирование 3 образцов на коронавирус у пациентов из Ивано-Франковской области, Кропивницкого и Киева – все результаты отрицательные.

"На данный момент уже проведено 8 тестов на коронавирус, все они были негативные, - рассказал Ляшко. - Сейчас в лаборатории начаты анализы еще четырех подозрений. Трое из них из Киева, и одно – из Черновицкой области. В городе Киеве подозрение зафиксировано у иностранцев, которые находились на территории Украины, обратились за медицинской помощью. В Черновцах это человек, который вернулся из Италии".

Кроме того, на границах не прекращают проводить температурный скрининг: проверили уже около 540 тысяч человек. Как пояснил Ляшко, если у пассажира фиксируют подозрительную температуру, то эпидемиолог и медицинские работники проводят осмотр. Так, в наиболее загруженных пунктах пропуска дежурят "скорые", а в других местах время прибытия медиков не превышает 10 минут. По словам Ляшко, среди медиков паники относительно эпидемии нет, но все находятся начеку.

Уйдет ли Гончарук. Премьер-министр Алексей Гончарук, вокруг которого не утихают слухи о скорой отставке, заверил, что он заявлений об уходе пока что не писал. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего брифинга премьер-министра.

"Я никаких заявлений на этот момент не писал. Тоже много знаю и слышал. Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации и с президентом, и с парламентом", - сказал Гончарук.

Могут ли разговоры об отставке премьера быть связаны с Коломойским, Гончарук комментировать не стал.

"Не хотел бы комментировать слухи каких-то отдельных людей", - отметил Гончарук.

Беспредел на Донбассе. У жителей оккупированных территорий отбирают жилье для нужд "республики". Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В так называемых "Л/ДНР" не прекращается произвол командования российско-оккупационных войск, говорится в сообщении. Так, в Донецке "для нужд мобилизации" у местных забирают объекты недвижимого имущества, чтобы размещать там "подразделения силовых структур".

Кроме того, по данным разведки, значительный материальный ущерб местному населению наносят и российские наемники, прибывшие в феврале для ротации подразделений 1 АК. Сообщается, что они самовольно заняли временно незаселенные дома, где портят личное имущество местных.

Жуткая находка. Харьков сегодня потрясла история жуткого убийства: неизвестные убили девушку, сожгли тело, а затем труп выбросили в коллектор. Сообщается, что труп девушки был обнаружен в Новобаварском районе города в коллекторной трубе у реки Уды. По предварительным данным, девушке перерезали горло, потом обложили газетами, облили бензином и сожгли. На место происшествия выезжали руководство облуправления Национальной полиции и районной полиции, следственно-оперативная группа, передвижная криминалистическая лаборатория. Полицейские установили, что погибшей было около 20-35 лет. Идентифицировать ее личность пока что не удалось, как и не удалось установить нелюдей, которым светит пожизненное.

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