"Новые мозги" в Кабмине, прощание с Гончаруком и вероятная активизация коронавируса в Украине: какой была эта среда

"Горячая" сессия и правительство "новых лиц". Главная тема сегодняшнего дня - полная перезагрузка правительства, которую инициировал президент Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной Рады. Первым делом, народные депутаты абсолютным большинством голосов поддержали отставку Алексея Гончарука с должности премьер-министра. Так, за смену правительства проголосовали 240 депутатов от фракции "Слуга народа", 39 - от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", 20 - от "Батькивщины". Все парламентарии от партий "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука предпочли воздержаться от голосования. Таким образом, Гончарук больше не является главой правительства Украины и в Кабмине произойдут значительные кадровые перестановки.

"В этом правительстве не было воровства, мы боролись с первого до последнего дня с коррупцией. И боролись с ней на всех ветвях правления, которые были доверены нам президентом и украинским народом. Мы раскрыли много теневых схем, из-за чего на нас вылилось тонны грязи", - обозначил теперь уже бывший премьер, отметив, что у него весьма оптимистические взгляды на будущее государства, поскольку Украину возглавляет достойный президент. Новым премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль.

Сам Владимир Зеленский выступил на внеочередном заседании Рады. Среди достижений правительства гарант перечислил снижение инфляции, учетной ставки Нацбанка, борьбу с теневыми рынками, начало приватизации, выдачу кредитов малому и среднему бизнесу.

"Не воровать – мало. Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но знать мало. Нужно действительно очень много работать. Нужно делать, - сказал президент. - И мы не должны бояться правды, мы должны признавать ошибки. Потому как в день, когда мы окунемся в теплую ванну иллюзий, утонет вся страна”.

Так, президент напомнил, что за 2 месяца нового года невыполнение госбюджета составило почти 16 млрд грн, 13 из них – это провал поступлений от таможни. Кроме того, президент отметил падение промышленности на 5%, которое продолжается в дальнейшем.

Сейчас сессия парламента в полном разгаре. На повестке дня - множество кадровых ротаций, в частности - назначить главой МИД Дмитрия Кулебу и снять с этой должности Вадима Пристайко.



Коронавирус в Украине. Еще у 6 человек, помимо жителя Черновцов, подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщил на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В Украине находится на исследовании 6 подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди также изолированы. И некоторые образцы биологического материала уже находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение дня", - рассказал Ляшко.

В каких именно областях есть подозреваемые на наличие китайского вируса – пока не сообщают, чтобы не провоцировать панику. Кроме того, Ляшко отметил, что продолжается скрининг температуры на границах Украины: за минувшие сутки было проверено более 111 тысяч лиц.

Поезда с охраной. С сегодняшнего дня в Украине полицейские будут сопровождать пассажирские поезда дальнего следования. О нововведениях сообщается на сайте "Укрзализныци". Так, компания совместно с Национальной полицией Украины запустила пилотный проект, чтобы улучшить уровень безопасности во время поездок. Пока полиция будет курсировать на маршрутах пассажирских поездов № 122/121 "Николаев - Киев - Ровно" и № 24/23 "Одесса - Москва". Ведь именно на этих маршрутах фиксируют наибольшее количество правонарушений. Для улучшения безопасности в поездах "Укрзализныця" и Нацполиция планируют в дальнейшем усилить полицейскими конвоями еще и другие маршруты.

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