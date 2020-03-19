Самолет с долларами из США и разговоры о чрезвычайном положении в Украине: каким был четверг

Коронавирус охватил новый город. Мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал о первом подтвержденном случае коронавируса в своем городе. По словам градоначальника, который обратился к людям по видео, Covid-19 обнаружили в крови 56-летнего мужчины, который недавно прилетел из Австрии. По словам мэра, состояние инфицированного в норме, он госпитализирован. Как известно, ранее Covid-19 выявили у 71-летней жительницы Житомирской области. К сожалению, она умерла после госпитализации. По состоянию на 19 марта, в Минздраве подтвердили 18 случаев коронавируса в Украине, два из которых - летальные.

Валюта для Украины. Нацбанк договаривается о покупке наличного доллара с американскими контрагентами. Вскоре валюта должна быть в Украине. Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-страничке регулятора. Наличного доллара в Украине катастрофически не хватает. Тот, что был в кассах, украинцы разобрали еще в первые дни карантина. Отсутствие валюты еще больше накаляет и без того напряженную ситуацию на рынке валюты. Паника, в свою очередь, только ослабляет гривну, заявили в НБУ. Чтобы немного сгладить ситуацию, накануне Нацбанк пригласил на совещание представителей 50-ти самых крупных банков и ассоциаций в Украине. Вместе решали, как стабилизировать ситуацию на валютном рынке. В итоге, НБУ решил купить еще немного валютного доллара и договаривается сейчас с американскими контрагентами о поставке наличной валюты в Украину.

Эвакуация. Девять украинцев застряли на круизном лайнере Costa Victoria. Они хотят как можно скорее вернуться домой и умоляют о помощи. Об этом сообщил в Facebook один из украинцев - Сергей Компаниец. Круизный лайнер вышел с Омана и сейчас направляется в Венецию. И это несмотря на то, что Италия охвачена вспышкой коронавируса. Случаи Covid-19 зафиксировали и в самой Венеции. В порт корабль должен зайти ориентировочно 28 марта. Как быть потом, пассажиры и экипаж не знают: Италия закрыла все границы и отменила все рейсы из-за коронавируса. Украинцы просят о помощи Министерство иностранных дел и украинских дипломатов в Италии. Они не теряют надежду, что их эвакуируют с Италии и все смогут благополучно вернуться домой.



Нарушая карантин. В Украине правоохранители фиксируют нарушителей карантинного режима. По словам замглавы Нацполиции Александра Фацевича, ежесуточно заступает более 15 тысяч полицейских для обеспечения карантинных мероприятий. Так, начали работу контрольно-проверочные пункты, на которых будут проверять состояние здоровья граждан. Кроме того, копы будут контролировать, как перевозчики выполняют постановление Кабмина. Отмечается, что полиция пока делает акцент на разъяснительной работе, но уже зафиксированы первые нарушители. Речь идет о "нарушении правил относительно карантина людей" (ст. 44-3 КУоАП). Из 32 админпротоколов 10 составлено в Донецкой области, 7 – в Киеве, 6 – в Херсонской, 3 – в Киевской, а также по 2 – в Полтавской и Черниговской, еще по одному – в Одесской и Черновицкой областях.

Введут ли ЧП? Украина еще не прошла пик эпидемии, и к концу марта ситуация может стать еще серьезнее. В этом контексте власти могут рассмотреть введение Чрезвычайного положения на всей территории страны. Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль напоминает, что в Черновицкой, Житомирской и Киевской областях уже введен режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за зафиксированных случаев заражения коронавирусом Covid-19. Однако введение Чрезвычайного положения (ЧП) всеукраинского масштаба – это куда более жесткая значимая мера, исключительная ситуация, когда под угрозой находится жизнь нации.



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