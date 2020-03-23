Коронавирус "косит" депутатов, а Нацбанк призывает отказаться от налички: каким был понедельник в Украине

Упор на лечение. В Украине сегодня стартовал второй этап борьбы с коронавирусом, которым, по данным МОЗ, заболели уже 73 человека. По словам министра здравоохранения Украины Ильи Емца, с сегодняшнего дня в нашей стране будут не только предупредительные меры: все силы сосредоточат на лечении болезни.

Емец признает, что наша страна, увы, не приняла жесткие меры и впустила вирус. Мол, нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными. На данный момент МОЗ уже восстановило вертикаль санитарной службы, когда замминистра Виктора Ляшко был назначен государственным санитарным врачом. Именно эта вертикаль, говорит Емец, отныне будет ключевой в борьбе с COVID-19. Медики будут пытаться локализовать очаги вируса и не допустить смертельные случаи.

“Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3-4%, то Италии не удалось, там 8-9%. Я сегодня собрал специалистов, которые будут работать в медицинской реформе западного образца... Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае", - обещает Емец.

Увольнение Сивохо. Советник главы Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо уволен со своей должности руководителем Алексеем Даниловым. Политический аналитик Кирилл Сазонов, ссылаясь на “очень серьезные источники”, уверяет что указ еще не опубликован, но решение принято и подписано. Якобы Сергей Сивохо не сумел оправдать возложенных на него надежд, и последний громкий инцидент при участии Нацкорпуса показал, что "Платформа примирения" не будет реализована в рамках установления мира на Донбассе.

Вирус в парламенте. В Верховной Раде продолжают выявлять коронавирус у нардепов. Так, представитель фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко сегодня признал, что один из анализов на коронавирус дал положительный результат. Сейчас политик находится в Александровской больнице, сдал два теста, которые оказались противоречивыми, поэтому ожидает результаты третьего, контрольного анализа. Горбенко говорит, что у него обнаружили воспаление легких, подчеркивая, что за пределы Украины в последнее время не выезжал и с нардепом Шаховым, у которого ранее диагностировали COVID-2019 не общался.

Кроме того, коронавирусом заболел еще один народный депутат - представитель фракции "Опозиционная платформа "За жизнь" Александр Лукашев.

Дело против Кабмина Гончарука. Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство в отношении чиновников Кабмина Алексея Гончарука за служебную халатность относительно мер, направленных на противодействие коронавирусу Covid-19.

Сообщается, что 31 января и 8 февраля секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины направил письма на адрес премьер-министра Украины. В них говорилось о настоятельной необходимости ограничить экспорт и реэкспорт продукции, которая может быть использована при противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятиях с целью противодействия пандемии коронавируса. В САП говорят, что все вышеуказанные меры Кабмин проигнорировал. За служебную халатность, повлекшую тяжелые последствия, виновным грозит до пяти лет тюрьмы.

Переходим на безнал. Национальный банк призвал украинцев отказаться от наличных денег и использовать для расчета банковские карты. Такие меры предлагаются на период карантина в рамках мер по противодействию распространения коронавируса. Также НБУ намерен обратиться к правительству с предложением совершать выплаты зарплат, пенсий, пособий, субсидий и прочих выплат только в безналичной форме.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!