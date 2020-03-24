Финал эпидемии коронавируса в Украине и табу на путешествия: каким был вторник

Конец карантина. Остановить эпидемию коронавируса в Украине можно уже к маю. Об этом заявила в эфире одного из украинских телеканалов заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив. Но есть условие.

Погасить вспышку коронавируса в Украине за столь короткий период возможно, считают в Офисе президента. Но это самый оптимистичный сценарий. Удар по экономике в таком случае будет сравнительно не столь сильным. Однако реализовать в жизнь этот сценарий могут только сами украинцы, говорит Ковалив. Карантин закончится тем быстрее, чем меньше людей заболеют в Украине коронавирусом Covid-19. Для этого все должны соблюдать правила, сидеть дома, ограничить контакты с другими людьми, не выходить на улицу без особой потребности и немедленно обращаться к врачу, если появились первые симптомы коронавируса. Если украинцы требования не проигнорируют, то уже через месяц-полтора смогут выйти на работу и вернуться к полноценной жизни.



В режиме ожидания. Сегодня все украинские аэропорты прекратили свою деятельность. Помимо этого вступает в силу запрет на туристические путешествия украинцев. Соответствующее распоряжение издал Кабинет министров Украины. Отправка и принятие воздушных судов запрещены до 3 апреля текущего года. Исключение составит лишь международный аэропорт "Борисполь", через который будет осуществляться ограниченное авиасообщение. В случае, когда аэропорт "Борисполь" не сможет по каким-либо причинам принять или отправить воздушное судно, резервным будет львовский аэропорт имени Даниила Галицкого.

Диагностика по-украински. В Украине 3 отечественных компании разработали тест-системы ПЛЦ-диагностики коронавирусной инфекции. Продукция двух производителей уже проходит испытание в вирусологической лаборатории института Национальной академии наук Украины. Как рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, вскоре планируется выход на серийное производство. Отмечается, что у государства есть средства на закупку тест-систем.

Новый нардеп. Сегодня Центральная избирательная комиссия Украины признала Юлию Светличную избранным депутатом Верховной Рады от 179 округа Харьковской области. Юлия Светличная набрала 30194 голоса. За нее проголосовали почти 78% избирателей.

Риск. В Тернопольской области разыскивают полтысячи человек, которые контактировали со священнослужителем Олегом Винниковым. Имя святого отца, у которого 19 марта нашли коронавирус, назвал замминистра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, он предал огласке личные данные намеренно, чтобы сотни человек находились в самоизоляции или обратились за медпомощью. По словам Геращенко, Олег Винников не знал, что инфицирован Covid-19, поэтому принимал участие в церковных службах и вел похороны. Правоохранители подсчитали, что священник имел контакт минимум с 500-ми человек. На данный момент в Украине известно о 97 людях, результаты тестов на коронавирус которых оказались положительными.

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