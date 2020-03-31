Сценарий "ослабленного" карантина и украинский рынок земли на паузе: каким был вторник

Сценарии карантина в Украине. Отменять карантин в Украине пока не собираются, а вот ослабить его могут, говорит премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, экономика в Украине к карантину оказалась совсем не готова, поэтому чтобы ее перезапустить, карантин придется немного ослабить. Как именно это лучше сделать, в правительстве еще думают. Но позволить себе сидеть на карантине несколько месяцев подряд наша страна точно не может.

"Мы прекрасно понимаем - у людей нет никакой финансовой подушки, они не могут месяцами просто сидеть дома, им нужно зарабатывать", - говорит премьер.

Однако ослабить карантин удастся только при одном условии: если коронавирус не будет распространяться по Украине слишком быстро и поражать большое количество людей. Для этого население должно придерживаться тех ограничений, которые существуют уже сейчас. Людям, которые из-за карантина остались совсем без заработка, правительство обещает помочь, в том числе материально. Напомним, карантин в Украине ввели 11 марта на три недели. Затем его продлили до 24 апреля.

Тем временем власти Киева приняли решение наказывать жителей столицы за нарушение карантина. Так, начальный штраф за несоблюдение карантинных мероприятий составит 17 тыс. грн. При фиксации повторного нарушения сумма штрафа удвоится и вырастет до 34 тыс. Если же кто-то в третий раз не прислушается к рекомендациям, то нарушителю грозит уголовная ответственность.



Рынок земли на паузе. В Раде зарегистрировали два постановления об отмене решения относительно закона об открытии рынка земли, за который нардепы проголосовали вчера. Так, одно постановление подал внефракционный нардеп Антон Поляков, которого ранее исключили из партии "Слуга народа". Документ направлен на рассмотрение профильного комитета. Аналогичный проект постановления инициировала внефракционная Оксана Савчук. Таким образом, пока эти постановления не будут рассмотрены нардепами, подписание законопроекта №2178-10 заблокировано и для главы Рады, и для президента Владимира Зеленского.



Кому окажут помощь в первую очередь. Минздрав обновил алгоритм предоставления медпомощи инфицированным COVID-19 пациентам. В МОЗ говорят, что когда пациента привозят в больницу, происходит так называемая медицинская сортировка: по тяжести заболевания, необходимости начинать лечение и наличии тяжелого острого респираторного синдрома, связанного с COVID-19. Так, в первую очередь стационар положен пациентам с коронавирусом, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии, а также если у них подозревают пневмонию или дыхательную недостаточность. Кроме того, медпомощь необходима пациентам с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, а также онкологическими заболеваниями. Особую группу составляют беременные женщины, которым при подтверждении коронавируса необходим специализированный стационар, где их будут лечить с учетом рисков для малыша. На данный момент в Украине официально подтвердили 549 случаев COVID-19. К сожалению, 13 из них стали смертельными.



"Свобода" для евроблях. Евробляхам разрешили временно остаться в Украине на время карантина. Если владелец авто с иностранной регистрацией не может выехать за границу, он имеет право отстрочить вывоз транспортного средства. Для этого необходимо подать специальное заявление. В документе следует указать фамилию, имя, отчество, регистрационный номер авто, дату и место временного ввоза и контактные данные. Если сделать все правильно и своевременно, то штрафовать владельца транспортного средства за нарушение таможенных правил не будут. Следует отметить, что все время, пока евробляха будет в Украине, ездить на ней может только тот, кто ее ввозил в страну. При этом машину нельзя использовать для бизнеса, разбирать на запчасти либо продавать кому-либо.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!